Nossen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der BAB 4 in Höhe des Rastplatzes „Am Steinberg“ ereignet. Der Fahrer eines Mercedes Vito war in Richtung Eisenach unterwegs, als der Wagen plötzlich ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Der Kleintransporter überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Sein 50-jähriger Fahrer und sein Beifahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand ein Totalschaden.

Die Autobahn musste im Zuge der Versorgung der Verletzten in Richtung Chemnitz voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, erst am späten Nachmittag war die Unfallstelle wieder passierbar. Ursache für den Unfall war ein Reifenschaden.

Von kcu