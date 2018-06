Radebeul

Anlässlich des diesjährigen Kinderfestes hatte Stadtteilmanagerin Nadine Wollrad die Händler ringsum der Bahnhofstraße in Radebeul-West aufgerufen, ihre Schaufenster dem Fest entsprechend herauszuputzen. Die drei schönsten Dekorationen wurden nun prämiert: Den ersten Platz errang Susan Gommlich vom Dessous-, Bademoden- und Nachtwäschegeschäft Susan W. in der Bahnhofstraße 12. Sie baute in ihrem Schaufenster unter anderem ein historisches Kaspertheater mit verschiedenen Handpuppen auf. Zudem sorgte eine sprechende und singende Puppe für Aufmerksamkeit unter kleinen und großen Passanten. Den zweiten Platz belegte Inneneinrichterin Anja Hüsken und den dritten Rang das sizilianische Feinkostgeschäft „TerraMia“. Alle drei Gewinner bekamen als Preis ein Pflanzengesteck der Baumschule Schumann aus Radebeul. Die Blumen und Gräser sollen mehr Grün auf die Bahnhofstraße bringen. Voraussichtlich um Weinfest wird es die nächste Schaufensteraktion geben.

Von S.K.