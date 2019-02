Dresden

„Das vergangene Jahr war das beste, das wir überhaupt jemals gehabt haben“, freut sich Christian Striefler, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH (SBG), die in Sachsen für 21 Objekte verantwortlich ist. Über 2,1 Millionen Besucher, und damit 7,57 Prozent mehr als 2017, und mit 10,55 Millionen Euro ein Umsatzplus von 8,46 Prozent – das sind zwei Kennzahlen, die bei der SBG in Dresden während der Präsentation für Hochstimmung sorgen.

Rückkehr der Orangen

Zu dem guten Ergebnis hätten mehrere Sonderausstellungen, die Rückkehr der Orangen in den Dresdner Zwinger, der Christmas Garden in Pillnitz und die Vermietung von Schloss Moritzburg für eine Hollywood-Produktion beigetragen, zählt Striefler auf.

Dass die Dreharbeiten für den Film „Drei Engel für Charlie“ dazu führten, dass Schloss Moritzburg ausgerechnet in den Herbstferien geschlossen war und ein Besucherminus (minus 24 102) einfuhr, sieht Striefler relativ gelassen. Immerhin habe der Dreh einen sechsstelligen Betrag eingebracht und „wir stehen jetzt auf der Liste für weitere Produktionen“.

Ansturm auf Pillnitz

Nach einem Besuchereinbruch 2017 steht Schloss Pillnitz 2018 wieder prima da. 449 122 Besucher wurden gezählt, das sind 26,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Auf 92 000 Besucher brachte es allein der „Christmas Garden“, in den sich von Mitte November bis Anfang Januar erstmals der Schlosspark verwandelte. „Aber auch ohne dieses Event hätten wir in Pillnitz einen Besucherzuwachs gehabt“, so Striefler.

Auch im kommenden Winter soll der Park wieder aufwändig illuminiert werden. „Es gibt aber noch Potenzial, was mit der Beleuchtung gemacht werden kann“, findet der Chef des Schlösserlandes Sachsen. Der Ausstellung über den letzten sächsischen König 2018 folgt in Pillnitz in diesem Jahr eine Schau über dessen Bruder Prinz Max von Sachsen, der seiner Zeit weit voraus gewesen sei.

Positiv heraus stechen in der Schlösserland-Bilanz des Weiteren Schloss Weesenstein, das seine Besucherzahl um 25 Prozent auf 66 299 steigern konnte. Wesentlich beigetragen hat dazu die Sonderausstellung „Bombensicher – Kunstversteck Weesenstein 1945“, die 26 000 Menschen sehen wollten.

Ein Leuchtturm ist ebenso die Parkeisenbahn im Großen Garten Dresden. In der Saison 2018 stiegen 42 379 Gäste mehr ein als im Jahr zuvor. 281 613 Fahrgäste insgesamt sind ein Plus von 17,7 Prozent.

Meißen hat ein Problem

Sorgenfalten treiben Christian Striefler dagegen die Albrechtsburg in Meißen (104 122 Besucher – das ist ein Minus von 20 624) und Schloss Mildenstein (27 330 Besucher – ein Minus von 5954) auf die Stirn.

Sorgenkind: Burg Mildenstein mit ihrem mächtigen Bergfried in Leisnig (Kreis Mittelsachsen) konnte die Erwartungen bei den Besucherzahlen 2018 nicht erfüllen. Quelle: dpa/Hendrik Schmidt

„In Meißen tut sich der Tourismus überhaupt schwer, nicht nur wir haben ein Problem“, weiß der SBG-Geschäftsführer. „Da müssen wir mittelfristig gegensteuern„ und „Bilder in der Ausstellung sehr viel besser zum Sprechen bringen“, hieß es auf Nachfrage.

Was Mildenstein, aber auch Gnandstein, Colditz und Rochlitz betreffe, sei es „nicht gelungen, Leipziger in bemerkenswerter Zahl anzulocken“. „Wir müssen deutlich stärker in Richtung Leipzig wirken“, so die Erkenntnis von Christian Striefler.

Fürstenhochzeit in 3D

Die Saison 2019 werden bei den Staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten vor allem zwei Themen prägen: das 300. Jubiläum der Fürstenhochzeit von 1719 zwischen Friedrich August II. und Maria Josepha und die Wiedereröffnung der Festung Dresden voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November. Letztere soll „das innovativste museale Projekt in Sachsen oder vielleicht sogar in ganz Deutschland werden“, schwelgt der SBG-Geschäftsführer schon jetzt in Superlativen. Die multimedial in Szene gesetzte Erlebnisausstellung unter dem Titel „Feste. Dramen. Katastrophen. – So nah wie nie“ soll die Besucher auf eine abenteuerliche Zeitreise durch 450 Jahre wechselvolle Geschichte Dresdens schicken.

Ist im April Schauplatz einer großen Sonderausstellung zur Fürstenhochzeit des Jahres 1719: Das Schloss Hubertusburg in Wermsdorf (Kreis Nordsachsen). Quelle: Jana Brechlin

In Sachen Fürstenhochzeit gibt es ab April eine Sonderausstellung auf Schloss Hubertusburg – ein Gemeinschaftsprojekt mit den Staatlichen Kunstsammlungen. Im Zwinger selber, wo einst die Hochzeit gefeiert wurde, will man die Besucher ab Mitte Juni mit einer „spektakulären 3D-Visualisierung der Fürstenhochzeit“ begeistern, kündigt Christian Striefler an. „Zudem laden wir ab 6. September zu einer Ausstellung zum ,Venusfest’ in das Palais im Großen Garten ein.

Hier wird gebaut Weitergeführte Maßnahmen und Fertigstellungen: • Brühlsche Terrasse, Festung Dresden: Umsetzung der musealen Neukonzeption • Zwinger Dresden, Bogengalerie L, Französischer Pavillon G • Schloss Colditz: Schleinitzhaus, Stützmauern 11+20 • Barockgarten Großsedlitz: Portal, Haupteingang Kasse und Bowlinggreen • Burg Gnandstein, Westwehr • Burg Mildenstein, Miruspark Nord • Großer Garten, Skulpturen Parkanlage Fertig werden 2019: • Burg Gnandstein: Orangerie • Schloss Rochlitz, Aufzug Fürstenhaus • Großer Garten, Sicherung der Balustraden Baubeginn: • Großer Garten: Sanierung Beleuchtungsanlage • Schloss Moritzburg: Sonderausstellungsbereich • Burg Mildenstein, Pagenhaus • Barockschloss Rammenau: Eingangshalle- Treppenhaus • Barockgarten Großsedlitz, Scheune im Wirtschaftshof Quelle: SBG

Von catrin Steinbach