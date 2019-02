Frauenstein

Am 9. und 10. Februar findet in Nassau – einem Ortsteil von Frauenstein – das 24. Internationale Schlittenhunderennen statt. Schnee gibt es genug, so dass keine Gefahr besteht, dass das Rennen wie im vergangenen Jahr abgesagt werden muss.

Veranstalter ist der Schlittenhunde-Sportverein Sachsen e.V. (SSVS). Unterstützt wird er bei der Organisation von vielen ehrenamtlichen Helfern aus dem Ort sowie dem Feuerwehrverein Nassau, so Gregor Blichmann, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Ihm zufolge haben sich 100 Musher – so werden die Schlittenführer genannt – für das Rennen angemeldet. „In diesem Jahr haben wir neben Startern aus Deutschland Musher aus den Niederlanden, Polen und Tschechien“, so Blichmann weiter.

Erstmals in der Geschichte des Rennens mussten die Organisatoren die Anmeldung aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig schließen. Denn der „Stake-Out“ – das „Fahrerlager der Schlittenhundesportler“ – habe nur eine begrenzte Kapazität. Schließlich bringe jeder Musher im Schnitt acht Hunde mit.

Die Musher wohnen am Rennwochenende „in ihren Wohnwagen, in denen sie alles für die Versorgung von Mensch und Tier sowie ihre benötigten Wettkampfutensilien mitführen und auf kleinsten Raum organisieren müssen“, erzählt Blichmann.

In Nassau liefern sich die Schlittenhunde-Gespanne Rennen in zwei Kategorien. Zum einen im Sprint (5-15 km), zum anderen in der Kategorie Mitteldistanz (35-40 km). „In beiden Kategorien können sich Musher mit unterschiedlich großen Gespannen anmelden. Jede Kombination, sprich Sprint/Mitteldistanz plus Anzahl von Hunden, wird getrennt gewertet“, erklärt Gregor Blichmann.

Damit sich die Gespanne nicht gegenseitig behindern, starten sie einzeln in einem Abstand von ca. drei bis fünf Minuten. So könnten auch die Zuschauer nach dem ersten Start gegen 9 Uhr am Start- und Ziel-Bereich aller drei bis fünf Minuten Gespanne in Aktion bewundern.

Die großen Gespanne mit zwölf Hunden werden laut Blichmann „traditionell als erstes auf die Strecke geschickt, da diese 35-40 km absolvieren müssen. Die letzten Starts erfolgen zwischen 13 und 14 Uhr. Danach erfolgen erfahrungsgemäß bis 15 Uhr die letzten Zieleinläufe.“

Die Zuschauer des Schlittenhunderennens können zum einen das Rennen verfolgen. Sie können aber jederzeit auch dem Fahrerlager einen Besuch abstatten, „und dort den Mushern bei der Vor- und Nachbereitung der Rennen über die Schultern schauen“. Die Veranstalter des Schlittenhunderennens bitten jedoch alle Zuschauer, keine eigenen Hunde nach Nassau mitzubringen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben zum Schlittenhunderennen freien Zutritt, Erwachsene zahlen 5 Euro.

www.schlittenhunderennen-nassau.de

Von Catrin Steinbach