Wendischbaselitz

In der Nacht zu Sonntag ist in Wendischbaselitz bei Kamenz fast eine ganze Schafherde einem Wolf zum Opfer gefallen. Als ein Schafsbesitzer am Sonntagmorgen auf seine Koppel ging, traute er seinen Augen nicht. Sechs seiner insgesamt sieben Tiere wurden getötet.

Laut einem Experten, der sich selbst ein Bild vor Ort machte, war direkt klar: Es war der Wolf. Wie viele Tiere über die Schafe herfielen, ist nicht bekannt. Nur ein Tier überlebte den Angriff. Unter den sechs toten Tieren waren leider auch mehrere Lämmchen, die der Wolf mit einem Kehlbiss tötete.

Von fg