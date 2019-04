Wehlen/Bärenstein

Die Radfahrerkirche am Elberadweg in Stadt Wehlen startet am Sonntag mit Eröffnungsgottesdienst und Anradeln in die Saison. Die Radwegekirchen öffnen in der Frühlingszeit nach und nach für Fahrradfahrer und bieten einen Ort der Stille an.

Im erzgebirgischen Bärenstein steht die Erlöserkirche als Radwegekirche den Besuchern wieder offen, in der Oberlausitz die Walddorfer Kirche. In der Walddorfer Kirche wird ab Sonntag auch eine Fotoausstellung zu sehen sein. Im gesamten Freistaat öffnen nach und nach weitere Radwegekirchen ihre Pforten und laden zur besinnlichen Rast. epd

