Großsedlitz

Am 26. und 27. Mai, jeweils 10-18 Uhr, finden in der Oberen Orangerie im Barockgarten Großsedlitz bei Heidenau, Parkstraße 85, zum 6. Mal die Sächsischen Zitrustage statt. Dabei handelt es sich um eine Informations- und Verkaufsausstellung rund um das Thema Zitrus. „Unsere kleine kulturhistorische Ausstellung informiert über die Orangeriekultur des Barock und ihre Ausprägungen in Architektur und Kunst“, so Simone Balsam, 1. Vorsitzende des Fördervereins Freundeskreis Barockgarten Großsedlitz e.V. In der Orangerie kann man Zitrusspezialitäten genießen, Pflanzen, Gartengeräte, Gewürze, Gefäße und anderes mehr erwerben. Porzellanmalerei, Fachvorträge, Führungen, Zitrus-Verkostung, Beratungen vom Orangeriegärtner und Angebote zum Mitmachen für Kinder ergänzen das Programm. Eintritt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kind 1 Euro.

Von cat.