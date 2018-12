Königstein

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hat am Samstagmittag „ganz privat“ einen Ausflug auf die Festung Königstein gemacht und nahm sich dort mal Zeit für eine kurze Pause. Mit dabei seine beiden Söhne (6 und 8 Jahre alt). Das Plateau der Bergfestung erklommen die drei zu Fuß. Dort erwartete eine Delegation der Kreisjugendfeuerwehr den Politiker - je zwei Nachwuchsfeuerwehrleute aus Rathmannsdorf und Gohrisch.

Die baten ihn zu einer Hütte, aus der Glühwein und Feuerzangenbowle verkauft wurde. Ein halbe Stunde schenkte der Ministerpräsident fleißig und gemeinsam mit den jungen Leuten Heißgetränke für die Besucher aus. Für die kleinen Gäste gab es Alkoholfreies: Kinderpunsch und Kinder-Feuerzangenbowle. Unter die Arme griff dem Ministerpräsidenten ein Kollege - der CDU-Landtagsabgeordnete Jens Michel, der die Aktion angezettelt hatte. Auch Königsteins Bürgermeister Tobias Kummer ( CDU) beteiligte sich.

Kretschmer-Junior begeistert mit "Jingle Bells"

Der Macher des Weihnachtsmarktes und Chef der Restauration Festung Königstein, Sven-Erik Hitzer, rührte für den Stand kräftig die Werbetrommel. Die Einnahmen, die Kretschmer „erwirtschaftete“, werden dem Feuerwehrnachwuchs des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gespendet. Die zehnjährige Stella Felicia Thiele von der Jugendfeuerwehr Rathmannsdorf war danach richtig stolz: „Wann hat man schon die Gelegenheit den Ministerpräsidenten des Freistaates persönlich kennen zu lernen?“

Bei der Aktion über die nicht so stark besucherfrequentierte Mittagszeit und trotz strömenden Regen kamen in der kurzen Zeit immerhin 300 Euro zusammen, berichtet Sven-Erik Hitzer. Den Betrag hatten allerdings Michael Kretschmer, Jens Michel und Hitzer, die jeder noch jeder etwas dazugaben, aufgestockt. Kreisjugendfeuerwehrwartin Annett Petters freute sich über den Geldsegen. „Uns hat es richtig gut gefallen. Es war eine sehr schöne Geste. Wir hätten nicht gedacht, dass der Ministerpräsident das macht.“ Aber auch seine Söhne genierten sich nicht. Der Ältere der beiden rettete die Ehre seines Papas und sang, als er von Sopranistin und Schauspielerin Barbara Ehwald das Mikrofon gereicht bekam, lauthals eine fetzige, moderne deutsche Fassung von „Jingle bells“. Für drei Strophen des Winterliedes ohne einen Aussetzer oder gar schiefen Ton erntete der Achtjährige viel Applaus.

Zu guter Letzt ließ sich auch Michael Kretschmer einen Becher die Feuerzangenbowle munden. Danach „entführte“ ihn Festungsdirektorin Angelika Taube in die Friedrichsburg, wo die Tafel in wahrlich königlichem Ambiente mit Jahrhunderten altem Porzellan gedeckt war. „Ich komme mit meiner Familie seit einigen Jahren regelmäßig zum Weihnachtsmarkt und auch sonst gern auf die Festung. Die Festung Königstein gehört zu meinen Lieblingsorten in Sachsen und der Weihnachtsmarkt gehört zu den schönsten“, erzählte Michael Kretschmer.

Michael Kretschmer in der Friedrichsburg. Quelle: Daniel Förster

Diesmal schaute er fast drei Stunden lang bis zum Nachmittag dort vorbei und bummelte über das vorweihnachtliche Markttreiben und bis hin in die Unterirdische Weihnachtswelt in den Bärenloch-Kasematten, die voller leuchtender Herrnhuter Sterne hängt. „Ich freue mich über die gute touristische Entwicklung in der Sächsischen Schweiz und möchte die Region gern unterstützen. Es gibt viele Ideen und Projekte, die wir zusammen anpacken wollen. Meinem Landtagskollegen Jens Michel ist beispielsweise die Festungsbahn ein großes Anliegen."

Von Daniel Förster