Radebeul

Ob bei den Elbefluten 2002, 2006 oder 2013, bei der Kollision zweier Züge im Lößnitzgrund 2009 oder nach dem Tornado zu Pfingsten 2010 in Großenhain – das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) in Radebeul war bei all diesen Katastrophen zur Stelle. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des DRK-Kreisverbandes Dresden-Land e.V. bauten Notunterkünfte auf und boten Hochwasseropfern ein Obdach und kochten für sie, sie versorgten und betreuten Verletzte und leisteten vielfältige Hilfe. Und dies machen sie bei der nächsten Katastrophe wieder – ob Flut, Wohnhausbrand, Massenkarambolage oder Busunfall auf der Autobahn mit jeweils vielen Betroffenen. Die sogenannten „weißen Einheiten“ des Katastrophenschutzes, also Wasserrettung, Sanitäts-, Betreuungs- und Versorgungseinheiten, fühlen sich jedoch durch den Freistaat Sachsen wie ein Ehrenamt 2. Klasse und ungleich gegenüber den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr behandelt.

An diesem Donnerstag berät der Innenausschuss des sächsischen Landtages über die Novellierung des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (kurz: SächsBRKG). Doch in dem Entwurf findet der DRK-Kreisverband trotz vieler Diskussionen und der landesweiten Petition der Hilfsorganisationen „status6 – Helfergleichstellung in Sachsen jetzt!“ keine der Forderungen wider. Daher luden die Radebeuler Rotkreuzler Matthias Rößler, Landtagspräsident und CDU-Wahlkreisabgeordneter, in ihren Stützpunkt an der Forststraße ein, um ihn zu schildern, was ihrer Meinung nach, der Gesetzgeber ändern muss.

Eine Forderung ist die vollständige juristische Gleichstellung der ehrenamtlichen Helfer der Hilfsorganisationen gegenüber den Kameraden der Feuerwehr. „Aktuell können die Arbeitgeber unserer ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Einsatzfall nicht darauf vertrauen die entstehenden Lohnausfallersatzkosten bei einem Einsatz ersetzt zu bekommen“, so Innocent Töpper, hauptamtlicher Leiter Rot-Kreuz-Dienste beim DRK-Kreisverband Dresden-Land. Nur im Katastrophenfall sei dies im Gesetz verbindlich verankert. Aber nicht jeder Evakuierungseinsatz oder Großunfall auf der Autobahn ist rein rechtlich betrachtet eine Katastrophe.

Das Rote Kreuz betreibt seit über 20 Jahren einen Katastrophenschutz-Einsatzzug in Radebeul. Aktuell zählt die Bereitschaft rund 60 Mitglieder. „Die Einsatzbereitschaft aufrechtzuhalten ist nicht einfach“, berichtete Eva Kraushaar, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Dresden-Land, – vor allem dann nicht, wenn man Helfer verliert, weil sie wegen der fehlenden Lohnausfallersatzzahlung vor der Wahl stehen: Ehrenamt oder Job!

Das ist aber nicht der einzige Nachteil gegenüber den Feuerwehren. Wenn das DRK bei der Landeskatastrophenschutzübung mitmachen muss, bleibt es regelmäßig auf den Spritkosten sitzen. Auch die Mittel für die Schutzausrüstung der Mitglieder, für die Miete ihrer Wache und die teure Gerätewartung an den Fahrzeugen des Freistaats muss es selbst aufbringen.

Nachholbedarf besteht auch bei der gesetzlichen Regelung der psychosozialen Betreuung von Angehörigen nach einem Unfall oder einer Katastrophe. Das Kriseninterventionsteam darf ihnen beispielsweise keine Auskunft geben, in welchem Krankenhaus ihr verletztes Familienmitglied gebracht wurde.

Nach dem Gespräch sicherte Rößler den Rotkreuzlern zu, ihre Anliegen und Forderungen an die innenpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen zu übermitteln.

Von Silvio Kuhnert