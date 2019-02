Meißen

„Gott, unser Schöpfer, hat gemacht aus einem Goldmacher einen Töpfer“, soll Johann Friedrich Böttger ironisch-gallig gesagt haben beim Blick auf das, was er einst schuf. Vielleicht ein früher Fall von Fake News, aber eine hübsche Anekdote. Noch mehr an Töpferware erinnert das, was 1706 zwei Jahre vor dem „Weißen Gold“ kam: wasserundurchlässiges rötlich-braunes Steinzeug aus eisenoxidhaltigen Tonen. Der Alchimist nannte es ob der tiefroten Farbe und der Ähnlichkeit mit dem heimischen Schmuckstein Jaspis „ Jaspisporzellan“. Es ist praktisch die Mutter des weißen Porzellans, für das in einer Art Reihenfeldversuch sämtliche Erden Sachsens gesichtet, zermahlen und geschlämmt wurden, bis mit Feldspat neben Kaolin und Quarz der dritte Bestandteil des „weißen Goldes“ entdeckt wurde.

„ Böttger und das rothe Porcellain“ lautet nun der Titel einer Ausstellung, die seit Montag in der Meissen Porzellan-Stiftung GmbH in Meißen zu sehen ist und bei der das rote Porzellan, das heute die Bezeichnung Böttgersteinzeug trägt, als „Denkmodell für das weiße“ in den Fokus gerückt wird. Viele der gut 150 Objekte gehören zum Bestand der Manufaktur, es finden sich aber auch Leihgaben der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sowie aus Privatbesitz.

Informiert wird über ein ungewöhnlich hartes, feuerfestes und gegen plötzliche Temperaturwechsel beständiges Material, das darüber hinaus Schliff und Politur annimmt wie ein Halbedelstein. Es sind Qualitätsmerkmale, mit denen das „feine rothe Porcelain“ das Steinzeug aus Holland, England und selbst das made in China übertraf. Durch braune und schwarze Manganglasuren, filigrane Ausarbeitungen, Schnitt, Lackierung und Vergoldung wird eine Vielseitigkeit der künstlerischen Behandlung möglich, wie das in keinem anderen Zweig der Keramik der Fall ist, wobei die Bestandteile der ersten Masseversätze des roten Feinsteinzeugs nicht bekannt ist, wie zu lesen ist. Rezepturen sind nicht überliefert. Böttger nahm als Zutaten wohl Terra sigillata und rote „Nürnberger Erde“, vermengte sie mit leicht schmelzbaren Lehm, brannte bei hohen Temperaturen und erreichte eine vollständige Sinterung, wie die Kunsthistorikerin Anja Hell, die seit Dezember 2018 Geschäftsführerin der „Meissen Porzellan-Stiftung GmbH“ ist, gegenüber den DNN erklärte. Eine Besonderheit ist der Facettenschliff oder „Muscheln“ der Oberflächen von Kannten, Walzkrügen oder Vasen.

Eine wichtige Rolle bei der künstlerischen Gestaltung spielte der von Böttger vorgeschlagene Hofgoldschmied Johann Jakob Irminger. Dieser lieferte die Modelle, überwachte die Ausführung, bestimmte die Dekore und lernte die Arbeiter an. Um 1710 sind neun Töpfer, zwei Goldschmiede, zwei Silberschmiede, drei Emaillierer, zwei Maler und ein Glasmaler sowie 29 Glasschneider und -schleifer aus Dresden und Böhmen für die Manufaktur tätig.

„Je länger die Masse im Feuer ist, desto dunkler wird sie“

Zunächst fertigte die Manufaktur in Meißen „Tisch-Krüge, Thee’-Bottgens, Türckische Caffee’-Kannen und Aufsätze“ (Dekelvasen). Geschirrteile werden ebenso Teil des Sortiments, wobei sich Irminger gern an asiatischen Vorbildern orientierte, besonders aber an der Gold- und Silberschmiedekunst. Die Gefäße sind teils mit Laubwerk dekoriert und mit Edelsteinen versehen, es sind Chinoiserien hineingeschnitten, sind sind poliert, eckig oder in Facetten geschliffen, teilweise schwarz glasiert. „Je länger die Masse im Feuer ist, desto dunkler wird sie“, dann geraten manche Stücke tief dunkelbraun oder -grau, erläutert Hell. Auch Figürliches entsteht, wie so vieles andere zunächst nach asiatischen Vorlagen, wobei Böttger schon früh einer Kommission gegenüber erklärte, dass nicht die „unproportionierten“ Gefäße Ostasien Vorbild sein könnten, es müsse etwas „Extradordinaires“ entstehen.

Bald folgten Antiken-Kopien, zudem nahmen – wie Akten und Rechnungen belegen – Dresdner Bildhauer wie Paul Heermann, Benjamin Thomae oder auch Balthasar Permoser kurz nach Entdeckung der Rezeptur Kontakt mit Böttger auf und arbeiteten mit ihm zusammen. Feinsteinzeug – das war genau der Stoff, aus dem die Künstlerträume waren.

Schon auf der Ostermesse 1710 in Leipzig bot man Gefäße aus rotem Feinsteinzeug der Messe in Leipzig an. Der kurzen Hausse folge bald die massive Baisse. Mit der Erfindung des weißen Hartporzellans und dessen intensivierte Produktion wurde das, was eben der Haushaltsmode letzter Schrei war, vollständig verdrängt.

Wiederentdeckung 1919 unter Manufakturdirektor Max Adolf Pfeiffer

Seine Renaissance erlebt der Werkstoff 1919 durch den Manufakturdirektor Max Adolf Pfeiffer. Fasziniert vom Werkstoff, dass für bestimmte Plastiken wesentlich besser geeignet ist als das Porzellan, ließ er historische Figuren vom Betriebschemiker William Funk auf ihre genaue Zusammensetzung untersuchen und eine Masse entwickeln, die in Bezug auf Brenntemperatur, dichte und Farbe den alten Stücken gleichwertig ist. Im Unterschied zur alten Rezeptur verwendete Funk Feldspat. Gebrannt wird bei etwa 1120 bis 1150 Grad Celsius. Am 30. April 1919 erfolgte die Eintragung der Marke „ Böttgersteinzeug“ in die patentamtliche Zeichenrolle. Wie diverse Exponate vermitteln, fühlten sich auch nachfolgende Mitarbeiter der Manufaktur sowie freischaffende Künstler dem Böttgersteinzeug eng verbunden. Ob Gerhard Marcks, August Gaul, Ernst Barlach oder auch Max Esser, von dem eine um 1925 geschaffene Tigermaske zu sehen ist, arbeiteten äußerst gern mit dem Material.

Erinnert wird auch die große, staatlich organisierte Ehrung anlässlich des 300. Geburtstages von Böttger 1982. Ein Organisationsbüro wurde eingerichtet, künstlerisch beraten durch Willi Sitte, der zwar vielen frei nach dem Motto „Liebe vom Leben gezeichnet als von Sitte gemalt“ verhasst war, aber halt Präsident des Verbundes der Bildenden Künste der DDR. Acht Künstler nahmen teil, 45 von den 94 eingereichten Werken wurden – man gönnt sich ja sonst nichts – von der Meißner Manufaktur angekauft.

Die Schau zeigt auch etliche Münzen, Medaillen und Plaketten. Nach dem im Desaster endenden Ersten Weltkrieg begann man in Meißen im Zuge der bald einsetzenden Inflation, wohl auf eine Anregung bereits erwähnten Generaldirektors Pfeiffer hin, Notmünzen herzustellen, oft aus Porzellan, aber eben auch aus Böttgersteinzeug. In ihrer künstlerischen Gestaltung heben sie sich von den vielen anderen Notmünzenprägungen dieser Zeit wohltuend ab. Die Sache fand Anklang, selbst Guatemala orderte damals Münzsätze in Meißen, wie Hell wissen lässt.

Vielleicht sollte man warten bis März, bevor man die lohnenswerte Schau besucht. Erst Ende Februar wird nämlich der Multimedia-Raum zu Leben und Werk Böttgers mit drei Projektionsflächen und zwei Medienstationen fertig sein. Dieser Raum soll, so Hell, perspektivisch dann länger zum Bestand des Museums gehören.

bis 31.12., Februar, März, April, November & Dezember 9 bis 17 Uhr, Mai bis Oktober 9 bis 18 Uhr

Im März soll im Dresdner Sandstein Verlag das gut 150 Seiten umfassende Buch „Auf den Spuren Böttgers“ erscheinen.

