Radebeul

Die Ellerhold-AG möchte in Radebeul weiter wachsen und ihre Produktionskapazitäten ausbauen. Den ersten Schritt dazu hat das auf Werbung im Innen- und Außenbereich durch Plakate, Etiketten, Verpackungen und Displays spezialisierte Druckereiunternehmen an der Friedrich-List-Straße im Gewerbegebiet Naundorf bereits getan. Gegenüber dem jetzigen Standort steht auf der anderen Straßenseite eine riesige Lagerhalle. „Sie ist so lang wie ein Fußballfeld“, sagt Maximilian Ellerhold, Vorstand Produktion und Technik. Gemeinsam mit seinem Bruder Stephan Ellerhold lenkt er die Geschicke des Familienunternehmens. In diesem Monat haben sie die neue Halle in Betrieb genommen.

105 Meter misst das Gebäude. Es ist 35 Meter breit und 12,5 Meter hoch. Auf der Grundfläche von 3800 Quadratmetern hätten laut dem 34-jährigen Chef vier Basketballspielfelder Platz. Doch für Sport ist die Halle nicht gedacht. Sie dient der Lagerung von Verpackungen und Kartonagen. „Kartonfabrik“ steht groß an der Außenfassade. Denn in der Lößnitzstadt, dem Stammsitz der bundesweit sechs Produktionsstandorte umfassenden Ellerhold-Gruppe, bedruckt, veredelt, kaschiert und stanzt das 1987 in Zirndorf bei Nürnberg gegründete Unternehmen Kartons für Verpackungen. Die Palette reicht von der klassischen Faltschachtel über spezielle Verpackungen mit Falttechniken wie Kissen- oder Schiebeschachteln, Bag-in-Box-Systemen, Six-Pack-Flaschenträgern bis hin zu Geschenkverpackungen.

Rund vier Millionen Euro sind in den Bau des neuen Lagers geflossen. Es ist bereits das elfte Gebäude auf dem Betriebsgelände in Radebeul. Und es wird nicht das letzte sein. Die Brüder Ellerhold planen die Kartonproduktion in den nächsten fünf Jahren zu erweitern. Für den Neubau einer neuen Fertigungshalle steht eine Fläche von 10 000 Quadratmetern an den Bahngleisen zur Verfügung. Es wird sich um eine Investition von schätzungsweise um die zehn Millionen Euro handeln.

1999 begann Firmengründer Frank Ellerhold, der seit zwei Jahren seinen Ruhstand genießt, in der Lößnitzstadt einen zweiten Produktionsstandort aufzubauen. Zunächst war der Fokus auch dort auf den Druck von Großplakaten gerichtet. Im Plakatdruck gilt die Ellerhold-Gruppe als Marktführer in Deutschland. Doch mit der zunehmenden Digitalisierung der Alltagswelt, wurde das Unternehmen unsicher, ob die Plakatwerbung angesichts des Internets noch eine Zukunft hat.

Daher entschloss sich der Familienbetrieb bereits im Jahr 2004, die Karton-Sparte als zweites Standbein aufzubauen. „Alles muss verpackt werden – von der Pizza bis zum Fernseher“, begründet Maximilian Ellerhold. „Dabei soll Verpackung nicht nur schützen, sondern auch Aufmerksamkeit wecken. Die Kunden wünschen sich immer neue, einzigartige und raffinierte Varianten, daher wächst die Nachfrage kontinuierlich.“ Im zweistelligen Bereich liegt das Wachstum in diesem Segment jährlich. 2017 und 2018 betrug die Umsatzsteigerung bei Kartonagen jeweils rund 15 Prozent.

Die neue Lagerhalle dient einerseits der Zwischenlagerung von Fertigware, die als Großauflage über mehrere Tage hergestellt wird, bis der gesamte Auftrag ausgeliefert wird. Andererseits lagert die Ellerhold-AG Waren für Kunden ein, die selbst nicht über eigene Lagerkapazitäten verfügen und ihre Verpackungen „on demand“ abrufen können. „Und dafür benötigen wir Platz“, so Maximilian Ellerhold.

Um viele Europaletten verstauen zu können, wurde ein spezielles Lagersystem eingebaut. „Es funktioniert wie ein Archivregal“, berichtet der Vorstand. Die zehn 47 Meter langen Regale sind auf beweglichen Wagen montiert und können im Raum auf Schienen verschoben werden. Durch Zusammen- oder Auseinanderschieben schafft sich der Gabelstaplerfahrer für das Befüllen den jeweils benötigten Gang. Im Gegensatz zu einem klassischen Regalsystem, wo zwischen jedem Regal ein Korridor existiert, liegt der Raumgewinn an Lagerfläche bei 40 Prozent. Das Palettenhochregal bietet Platz für 4400 Europaletten, was einer Lademenge von fast 130 Sattelzügen entspricht.

Die Ellerhold-AG zählt insgesamt 576 Mitarbeiter, davon in Radebeul 160. Der Jahresumsatz lag 2018 bei 75 Millionen Euro.

Von Silvio Kuhnert