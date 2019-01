Das diesjährige Ziel der deutsch-tschechischen Freundschaftswanderung steht fest. Die 14. Auflage führt am 15. September auf den Wolfsberg im Böhmischen Niederland. Die Wanderung startet um 10.25 Uhr am Bahnhof in Pansky (Herrenwalde). Organisiert wird sie vom Nationalpark Böhmische Schweiz und der SPD-AG Euroregion Elbe-Labe.