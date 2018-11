An den Stolpersteinen in Meißen wird am Freitag der jüdischen Bürger gedacht, die bei der sogenannten Reichskristallnacht am 9. November 1938 zu Schaden kamen. Am Nachmittag lädt die Bürgerinitiative Stolpersteine e. V. zu einem Stadtrundgang, am Abend gibt es Klezmermusik in der Frauenkirche.