Radebeul

Der Sternwarte Radebeul steht ein rundes Jubiläum ins Haus. Am 4. Mai jährt sich die Einweihung des Weltall-Beobachtungspostens oberhalb der Weinberge am Jakobstein zum 60. Mal. Die Anfänge sahen recht bescheiden aus. „Mit dem Bau einer auf Schienen abfahrbaren Holzhütte entstand 1959 das erste Gebäude“, berichtet Sternwartenleiter Ulf Peschel. Zur Ausstattung gehörte ein Teleskop.

Elf Asteroiden entdeckten die Radebeuler

Die Idee zur Gründung der Radebeuler Volkssternwarte entstand vier Jahre vorher. „Bereits 1955 fanden die ersten Beobachtungen des gestirnten Himmels auf dem Bahnhofsvorplatz in Radebeul-West statt und riefen einen enormen Andrang hervor“, sagt Peschel. Aufgrund des riesigen Interesses reifte bei Rüdiger Kollar, dem Gründer und langjährigen Leiter der Einrichtung, der Entschluss, dass Radebeul eine Volkssternwarte benötigt. Nicht zuletzt Dank seines unermüdlichen Engagements wurde die Idee zur Wirklichkeit.

1961 wurde für Unterrichtszwecke eine Baracke auf dem „Balkon Radebeuls“ gebaut. Wegen stetig steigender Besucherzahlen erwies sich der Raum, der einer Schulklasse von rund 20 Personen Platz bot, bald als zu klein. „Daher entstand mit einem grundlegenden Neubau bis 1969 die Sternwarte in der heutigen Form“, so Peschel.

Seither wurde die Beobachtungstechnik erneuert und erweitert. „Insgesamt elf Asteroiden wurden durch Vereinsmitglieder an der Sternwarte entdeckt“, informiert Peschel, einer davon erhielt den Namen Rüdiger Kollars, um dessen Vermächtnis und Verdienste zu ehren.

20.000 Besucher, Tendenz steigend

Neben Himmelsbeobachtungen stehen regelmäßig Veranstaltungen für Schulklassen zur Einführung in die Astronomie sowie zur Vertiefung von Lehrinhalten , verschiedene Vorträge für alle Altersgruppen sowie Musikshows auf dem Programm. Über 500 sind es im Jahr, welche die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter, Ulf Peschel und Danila Wolf, mit tatkräftiger Unterstützung der rund 70 Mitglieder des Astroclubs Radebeul auf die Beine stellen. Im vorigen Jahr konnten sie etwa 20.000 Besucher in der Sternwarte begrüßen – Tendenz steigend. Allein am 27. Juli 2018, als es eine totale Mondfinsternis, einen Blutmond, sowie den Mars, der der Erde so nah wie selten war, gleichzeitig zu beobachten gab, strömten 1400 Menschen auf das Gelände – es ist die bislang bestbesuchte Einzelveranstaltung des Planetariums.

Der Blutmond über Dresden

Zur Galerie Zum letzten Mal bis 2022 gab es am Montag in diesen Breiten eine totale Mondfinsternis zu sehen. Es war nicht nur einfach eine Mondfinsternis – es war ein Super-Blutmond.

Mit einer Festwoche vom 27. April bis 4. Mai möchte die Sternwarte ihr Jubiläum begehen. Auf Besucher warten zahlreiche Beobachtungen und Vorträge. Gleich zu Beginn wird eine Meteoriten-Ausstellung eröffnet.

Programm der Festwoche vom 27. April bis 4. Mai 2019 Sonnabend, 27. April, 20 Uhr: „Meteorite – Steine, die vom Himmel fallen“ – Vortrag von Dieter Heinlein ( Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung). Im Rahmen des Vortrags wird die neue Meteoritenausstellung der Sternwarte eingeweiht. Sonntag, 28. April, 14 bis 18 Uhr: „Die große Kinder-Astro-Rallye“ – Einen ganzen Nachmittag Basteln, Experimentieren und Spielen rund um Astronomie und Raumfahrt. Sonntag, 28. April, 20 Uhr: „Jarre to the Stars“ – neue Musik-, Fulldome- und Lasershow (ausverkauft) Montag, 29. April, 20 Uhr: „Die Zukunft der Raumfahrt – Zurück in die Zukunft!“ – Vortrag von Prof. Dr. Martin Tajmar (Direktor des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik TU Dresden, Leiter der Professur für Raumfahrtsysteme) Dienstag, 30. April, 20 Uhr: „Stars in Movies – Wieviele Sterne gibts im Film?“ – Unterhaltsamer Vortrag über Astronomie, Weltraum und Science-Fiction in der Geschichte des Films. Dienstag, 30. April, 20 Uhr: „Die große Radebeuler Sternguckernacht“ – Verbringen Sie den Abend an den großen Teleskopen der Sternwarte oder bringen Sie ihr eigenes mit. Mittwoch, 1. Mai, 13 – 19 Uhr: „Mit der Sonne in den Mai“ – Ein ganzer Nachmittag nur für die Sonne. Sonnenflecken und Sonnenstürme live im Teleskop und Wissenswertes bei unser Fulldome-Show im Planetarium. Wiedereinweihung der frisch restaurierten Blocksonnenuhr im Außengelände der Sternwarte. Mittwoch, 1. Mai, 20 Uhr: „Traumzeit unter dem Kreuz des Südens“ – Sterne, Musik und Kultur der Aborigines mit Michael Hell am Didgeridoo. Donnerstag, 2. Mai, 20 Uhr: „Weltraumastrometrie mit Gaia: Das Universum in sechs Dimensionen“ – Vortrag von Prof. Dr. habil. Sergei A. Klioner, Lohrmann-Observatorium der TU Dresden, Mitglied des Leitungskomitees der Gaia-Mission. Freitag, 3. Mai, 20 Uhr: „Kalaallit Nunaat – Leben zwischen Eisbergen und Gletschern“ – Reisevortrag von Egbert Brodengeier über Grönland; 21:30 Uhr: Öffentliche Himmelsbeobachtung an den großen Teleskopen Sonnabend, 4. Mai, 15 Uhr: Familienplanetarium Online-Reservierungen für die Vorträge www.sternwarte-radebeul.de

Von Silvio Kuhnert