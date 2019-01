Radebeul

Während wohl die meisten Radebeuler ab dem 3. Oktober bis zum 1. Mai die warme überdachte Halle im „Krokofit“ dem Lößnitzbad zum Schwimmen vorziehen, gibt es eine harte Truppe, die sich immer an den Wochenenden sowie an Feiertagen zwischen 10 und 11 Uhr dort zum Winterschwimmen oder Eisbaden trifft. Im Adamskostüm und mit Pudelmütze auf dem Kopf trotzen sie den kühlen bis eisigen Temperaturen und steigen in das kalte Nass, um einige Bahnen zu ziehen. Der gesundheitliche Aspekt stehe dabei im Vordergrund. „Es aktiviert den Kreislauf und härtet ab. Von einem Schnupfen werden wir eher selten geplagt“, sagt Henrik Frasiak, der dieses Jahr seinen 70. Geburtstag feiert, über sich sowie den weiteren über 30 Aktiven. Beim BSV Chemie hat sich 1982 eine eigene Abteilung gegründet, später sind die Eisbader des Radebeuler Kneippvereins hinzugekommen.

Am kommenden Sonnabend laden sie zum 30. Radebeuler Winterschwimmen ein. Ab 12 bis 13.45 Uhr können sich Interessierte und Vereine im Lößnitzbad, Fabrikstraße 47, anmelden. Drei Euro beträgt die Startgebühr inklusive Urkunde und Heißgetränk für jeden Starter. Um 14 Uhr geht es dann ins Wasser. Zuschauer sind bei freiem Eintritt gern gesehen. Für Imbiss und Glühwein wird gesorgt.

Von Silvio Kuhnert