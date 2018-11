Radebeul

Ab diesem Sonntag gibt es in Radebeul wieder Lose für den guten Zweck. Am Martinstag startet das Soziale Bündnis der Stadt zum neunten Mal eine Weihnachtslotterie. „Wir haben 10000 Lose wieder in Eigenregie produziert, damit keine zusätzlichen Kosten entstehen“, berichtet Mathias Abraham, Leiter des Familienzentrums Radebeul. Denn der Erlös aus dem Losverkauf soll zu 100 Prozent sozialen Projekten zugute kommen. In diesem Jahr unterstützt das Soziale Bündnis die Tafel, das Frauenschutzhaus, den Deutschen Kinderschutzbund und das Familienzentrum in der Lößnitzstadt.

Insgesamt gibt es 1000 Gewinne im Gesamtwert von über 9200 Euro. „Die Preise liefern 80 Sponsoren“, informiert Sozialamtsleiter Elmar Günther. So winkt als Hauptgewinn ein Fahrrad im wert von 500 Euro, das der Rotary Club Radebeul gemeinsam mit der Tretmühle stiftet. Die drei Rewe-Supermärkte im Stadtgebiet sponsern 57 Einkaufsgutscheine im Wert von zehn bis 50 Euro. Erstmals macht auch der Obi-Baumarkt mit, der verschiede Maschinen wie Bohrer und Kreissäge sowie Werkzeuge spendiert.

Ein Los kostet 50 Cent. Bis zum Weihnachtsfest sind sie in den Kirchgemeinden, im Bildungs-, Jugend- und Sozialamt in der Hauptstraße 4, im Familienzentrum am Dorfanger Altkötzschenbroda, auf den Radebeuler Weihnachtsmärkten sowie in vielen Geschäften und Kitas erhältlich.

Von Silvio Kuhnert