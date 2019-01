Radebeul

Die Radebeuler Tafel ist nun mit einer Ausgabestelle im Ostteil der Stadt vertreten. Immer freitags von 15 bis 17 Uhr werden Lebensmittel an Bedürftige im neuen Gemeindezentrum der Lutherkirche ausgegeben. Bereits ab 14 Uhr hat dort das Tafelcafé geöffnet.

Seit 2009 gibt es in der Lößnitzstadt eine Ausgabestelle der Tafel im Kirchgemeindehaus der Friedenskirchgemeinde. Bis 2016 war dies eine Zweigstelle der Dresdner Tafel, im Juni 2016 gründete sich jedoch der Verein „Tafel Radebeul e.V.“, der seitdem eigenverantwortlich tätig ist. Durch die Unterstützung der ansässigen Lebensmittelmärkte und Einzelhändler sowie Radebeuler Sponsoren konnte 2017 eine zweite Ausgabestelle der Tafel in der Familieninitiative in Altkötzschenbroda eingerichtet werden, die nun ungezogen ist.

Mit der Fertigstellung des neuen Gemeindezentrums der Lutherkirche ergab sich die Möglichkeit, die Freitagsausgabe in den Ostteil der Stadt zu verlegen, so dass künftig in beiden Ortsteilen eine Ausgabe von Lebensmitteln an bedürftige Bürger erfolgen kann: immer mittwochs (12 bis 14 Uhr) im Lutherhaus der Friedenskirche in Radebeul-West und immer freitags (15 bis 17 Uhr) im Gemeindehaus der Lutherkirche in Radebeul-Ost. Je ein Tafelcafé findet mittwochs, 10 bis 12.30 Uhr, im Gemeindehaus der Friedenskirche sowie freitags, 14 bis 15 Uhr, im Gemeindezentrum der Lutherkirche statt.

Derzeit werden in Radebeul für etwa 100 Personen (darunter etwa 25 Kinder) wöchentlich Lebensmittel ausgegeben. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Ausgabe kommen kann, bekommt die Belieferung nach Absprache frei Haus. Berechtigt sind alle, deren monatliches Brutto-Einkommen nicht höher als 1200 Euro (+ 250 Euro für jedes weitere Familienmitglied) ist. Ein Einkommensnachweis ist beim ersten Besuch vorzulegen. Der Radebeul-Pass wird anerkannt. Pro Abholung sind – unabhängig von der Menge der mitgenommenen Lebensmittel – vier Euro Spende zu zahlen.

Von DNN