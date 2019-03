Radebeul

Der Finanzplan der Stadt Radebeul für dieses Jahr steht. Der Stadtrat hat den Haushalt mit 20 Für- und vier Gegenstimmen bei fünf Enthaltungen auf den Weg gebracht. „Solide aufgestellt“, war ein in den Haushaltsreden der meisten Fraktionen wiederholt gefallenes Wort. Denn der Haushaltsausgleich gelingt wie in den Vorjahren auf der ersten Stufe und mittelfristig ist bis einschließlich 2022 nach jetzigem Stand kein Defizit geplant.

In diesem Jahr stehen im Ergebnishaushalt Einnahmen von rund 63 Millionen Euro Ausgaben von fast 62,5 Millionen Euro gegenüber. Abzüglich von negativen Sonderergebnissen bleibt unterm Strich ein Plus von etwa 389100 Euro stehen.

Die in den 1990er Jahren gemachten Schulden schränken den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt ein. Seit dem Höchststand von rund 55,3 Millionen Euro im Jahr 2002 sind von den Steuereinnahmen statt in Investitionen 30,4 Millionen Euro in die Tilgung geflossen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt zu Beginn des Haushaltsjahres bei 733 Euro je Einwohner. Wenn die Lößnitzstadt wie in 2019 geplant jährlich 2,3 Millionen Euro tilgt, ist sie 2030 schuldenfrei. Im Mai 2014 haben sich Stadtrat und Verwaltung ein Neuverschuldungsverbot auferlegt.

„Es war nicht immer einfach, diesen Kurs zu halten“, sagte CDU-Stadtratsfraktionschef Ulrich Reusch. Doch durch die konsequente Verfolgung des eingeschlagenen Wegs der Haushaltskonsolidierung „ist unsere Stadt bestens aufgestellt, für Herausforderungen gerüstet und mit viel Potenzial für die Zukunft ausgestattet“, so Reusch weiter. Für Bauvorhaben und der Planung neuer stehen in diesem Jahr knapp 14 Millionen Euro zur Verfügung. „Wir können umfangreich investieren“, meinte seine Ratskollegin Eva-Maria Schindler, Stadtratsfraktionschefin der Freien Wähler.

Auf der Agenda stehen für 2019 die Fortsetzung der Arbeiten am Anbau des Gymnasiums Luisenstift, die Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Naundorf, die Verbesserung des Brandschutzes an der Grundschule Oberlößnitz, die Neugestaltung der Außenanlage am Pestalozzihaus und Schiller-Grundschule, der zweite Bauabschnitt am Bootshaus, der grundhafte Ausbau der Forststraße sowie der Meißner Straße in Radebeul-Mitte.

An Gewerbesteuereinnahmen sieht der Plan 10,5 Millionen Euro in diesem Jahr vor. Mittelfristig sollen sie bis 2022 „nur“ um 600000 Euro steigen. „Wir müssen mehr Gewerbe anlocken“, mahnte Christian Fischer ( Die Linke) an.

Auf Ablehnung stieß der Etat in den Reihen von Bürgerforum/Grüne. Für die Fraktion kommen unter anderem Investitionen in den Rad- und Fußwegebau zu kurz. Enthaltungen gab es bei der SPD. Ihr Fraktionschef, Thomas Gey, kritisiert den geplanten Parkplatz am Spitzhaus mit über 60 Stellflächen als überdimensioniert.

Von Silvio Kuhnert