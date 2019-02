Radebeul

Nicht allein im parteiinternen Kreis, sondern gemeinsam mit den Radebeulern möchte der CDU-Stadtverband sein Wahlprogramm für die Stadtratswahl am 26. Mai dieses Jahres erarbeiten. Die rund 100 Mitglieder haben dazu 12000 Broschüren mit dem bisherigen Entwurf flächendeckend an Haushalte im Stadtgebiet verteilt. In zehn Handlungsfeldern der Stadtpolitik listet die CDU darin Erfolge der vergangenen Jahre auf und macht Vorschläge, was in der neuen Legislatur angepackt werden soll.

Die Radebeuler können nun entweder in der gedruckten Version oder online unter www.cdu-radebeul.org hinter den einzelnen Vorschlägen ein Plus- oder Minuszeichen setzen und so signalisieren, wo sie die Prioritäten sehen. Zudem gibt es auf der letzten Seite Platz für Anmerkungen und weitere Vorschläge. Bis Mitte Februar sollen die Fragebögen ausgefüllt ans CDU-Parteibüro, Altkötzschenbroda 32, zurückgeschickt oder dort abgegeben werden.

Das Motto der Aktion lautet „Zuhören – Verstehen – Handeln“. Vor allem eder erste Punkt sei in der Vergangenheit in vielen Bereichen der Politik zu kurz gekommen, meint CDU-Stadtverbandschef Werner Glowka. Daher möchte seine Partei nach Auswertung der Umfrage das überarbeitete Programm auf einer Veranstaltung Anfang April mit Interessierten diskutieren.

Von S.K.