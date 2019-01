Radebeul

Zum traditionellen Neujahrsempfang hat die Stadt Radebeul am Donnerstagabend in die Landesbühnen Sachsen geladen. Vor rund 300 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erinnerte OB Bert Wendsche (parteilos) an den Fall der Mauer, der sich in diesem Herbst zum 30. Mal jährt. „Seit den Wendetagen hat Radebeul wie viele Bereiche Ostdeutschlands eine rasante Entwicklung genommen. Aus einer DDR-typischen verstaubten grauen Maus mit einer weitgehend verschlissenen und unzureichenden öffentlichen Infrastruktur wurde eine moderne und lebenswerte sächsische Mittelstadt“, so das Stadtoberhaupt.

Er erinnerte daran, dass die Lößnitzstadt vor der Wende die durchschnittlich älteste Stadt im Gebiet des heutigen Landkreises Meißen war und sie nun in Bezug auf den Altersdurchschnitt seiner Einwohner die jüngste sei. „Heute umfasst das öffentliche Vermögen der Radebeuler Bürgerschaft ausweislich der Bilanzen der Stadt und ihrer Beteiligungen einen konsolidierten Wert von sage und schreibe 362 Millionen Euro oder über 10600 Euro pro Bürger“, berichtete Wendsche. Allein innerhalb der letzten fünf Jahre sei das städtische Vermögen um über 45 Millionen Euro angewachsen.

Dazu trug vor allem die Investitionstätigkeit der Stadt von mehr als zehn Millionen Euro im Jahr bei. Zu den realisierten Großprojekten in 2018 zählten der grundhafte Ausbau des Straßenzug Obere Johannisbergstraße/Kottenleite, der Ausbau Kiefernstraße sowie der erste Bauabschnitt am Bootshaus. In diesem Jahr stehen der Ausbau der Meißner Straße in Radebeul-Mitte und der Forststraße in Ost, die Fertigstellung des Luisenstift-Anbaus, die Turnhalle der Grundschule Naundorf und der zweite Bootshausbauabschnitt auf der Agenda. Zukünftig soll allmählich das Nebenstraßennetz verstärkt in den Fokus bei den Investitionen rücken.

Die mit der Wiedervereinigung verbundenen Kosten für den Aufbau Ost tragen seit 1995 alle Steuerzahler, Privatpersonen wie Unternehmen. Laut Wendsche dürfe dieser Zuschlag nicht zu einer Dauerlast werden, sondern müsse nach 25 Jahren für alle solidarisch beendet werden.

Zur größten Herausforderung der nächsten Jahre zählt der Rathauschef den demografischen Wandel. In den nächsten circa 25 Jahren könnten etwa ein Drittel der derzeit in Radebeul vorhandenen Arbeitsplätze nicht durch nachwachsende Radebeuler besetzt werden. „Seit etwa zwei Jahren gehen jedes Jahr 450 Menschen in Ruhestand, doch es kommen nur etwa 200 aus der Ausbildung hinzu“, informierte Wendsche. Und angesichts einer Arbeitslosigkeit von nur noch 3,7 Prozent oder 627 Menschen ist das Potenzial an noch nicht Beschäftigten nahezu ausgeschöpft. Daher gehöre es zur Aufrichtigkeit sich einzugestehen, dass es nicht an Fach-, sondern an Arbeitskräften mangle.

Nachdem im letzten Jahr Ehrenamtspreise im Bereich Bildung, Jugend und Soziales verliehen wurden, waren dieses Mal acht engagierte Radebeuler aus dem Sport an der Reihe. Rund 40 Sportvereine gibt es in der Stadt. Die beiden Laudatoren Titus Reime, Geschäftsführer der Stadtbäder und Freizeitanlagen GmbH Radebeul, und Andrea Bönsch von der Familieninitiative Radebeul ehrten Uwe Centner vom Radebeuler Handballverein für die Initiierung eines deutsch-israelischen Jugendaustausches, Elke Hofmann vom Radebeuler Badmintonverein, den sie seit der Gründung im Jahr 2000 als Geschäftsführerin leitet, Dietmar Kunze von der Abteilung Leichtathletik des SSV Planeta Radebeul, der er seit 52 angehört und für die er viele Jahre als Übungs- und Abteilungsleiter tätig war und seit 2017 das Wettkampfwesen koordiniert.

Zu den weiteren Ehrenamtspreisträgern zählen der Gründer des Fechtclubs Radebeul, Hubert Peche, der seit neun Jahren Kinder und Jugendliche trainiert, Jana Schiller, die bei der Abteilung Kanu des SSV Planeta als Jugendwartin und Cheftrainerin eine erfolgreichen Kanuslalom-Gruppe aufgebaut hat, Frank Sickert, der bei der Abteilung Orientierungslauf des SSV Planeta seit 20 Jahren die Nachwuchsarbeit betreut, Stefan Singer, der seit vielen Jahren dem SSV Planeta als Vorsitzender vorsteht, sowie Karsten Wieland vom BSV Chemie Radebeul, der die Abteilung Schach leitet und bereits zweimal, 2016 und 2018, die Mannschafts-Schach-Weltmeisterschaft der Senioren in Radebeul maßgeblich mit organisiert hat.

Von Silvio Kuhnert