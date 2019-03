Meißen

Die Herstellung von Wandfliesen steht bei der Firma Meissen Keramik vor dem Aus. Wie der polnische Mutterkonzern Cersanit S.A. am Mittwoch mitteilte, soll die Produktion „aufgrund des zunehmend hohen internationalen Wettbewerbdrucks“ eingestellt werden. Von der Schließung des Werkes sind rund 100 Beschäftigte betroffen.

Die Cersanit S.A. ist ein internationaler Hersteller von Wand- und Bodenfliesen sowie Sanitärprodukten mit Hauptsitz im polnischen Kielce. Bei der Unternehmensgruppe sind insgesamt 7000 Mitarbeiter beschäftigt, davon 150 an verschiedenen Standorten in Deutschland bei der Meissen Keramik. Laut dem Mutterkonzern unterliegt der deutsche Markt für Keramik-Fliesen einem zunehmenden Wandel. In den Jahren zwischen 2015 und 2018 sei die Nachfrage um zwölf Prozent gesunken. „Es ist davon auszugehen, dass sich dieser negative Trend fortsetzt“, teilte Cersanit S.A. mit. Die Unternehmensführung erwartet einen weiteren Rückgang um zehn Prozent bis 2020.

Gleichzeitig sei der Wettbewerbsdruck auf dem Markt gestiegen. „Insbesondere internationale Wettbewerber aus Niedriglohnländern ( Asien, Osteuropa) drängen auf den deutschen Markt“, heißt es in einer Mitteilung. So habe sich beispielsweise der Import von Keramikfliesen von Indien nach Europa seit 2015 mehr als vervierfacht, während die Herstellkosten in Indien inklusive Transport um mehr als 40 Prozent geringer seien als in Deutschland. Parallel werden im Ausland die Produktionskapazitäten erweitert. „So haben sich etwa in der Ukraine die Produktionskapazitäten für Keramikfliesen seit 2010 verdoppelt, während die Inlandsnachfrage in der Ukraine nur etwa die Hälfte dieser Kapazitäten abdeckt“, so Cersanit S.A.

Diese Entwicklung bleibe nicht ohne Folgen für die Unternehmensgruppe. Die Profitabilität des Produktionswerks in Meißen sei seit 2015 negativ. „Die Verluste hier haben sich inzwischen auf mehrere Millionen Euro erhöht“, informierte die Konzernspitze.

Aufgrund dieser Entwicklungen plant die Geschäftsführung von Cersanit, die Aktivitäten in Deutschland zu restrukturieren und die Produktion in Meißen einzustellen. Diese Entscheidung wird Gegenstand entsprechender Verhandlungen mit dem Betriebsrat sein. „Wir bedauern diesen Schritt, halten ihn aber nach den Entwicklungen der letzten Jahre für unvermeidbar“, so Artur Plewniak, Produktionsleiter der Cersanit S.A. Mit dem Betriebsrat sollen nun nach sozialverträglichen Lösungen für den Stellenabbau gesucht werden. Die Gespräche dafür sollen demnächst beginnen.

Von den insgesamt 150 Arbeitsplätzen in Deutschland sollen 50 im Bereich Logistik, Vertrieb und Kundenservice erhalten bleiben, und zwar 20 in Meißen und 30 am Standort Oberhausen.

Von Silvio Kuhnert