Pirna

Mehrere Tote, zahlreiche Schwerverletzte, dutzende Helfer und ein verunglücktes Flugzeug – das Deutsche Rote Kreuz hat am Freitag gemeinsam mit der Pirnaer Feuerwehr eine Großübung auf dem Segelflugplatz in Pirna-Pratzschwitz durchgeführt. Simuliert wurde der Zu­sammenprall eines Propellerflugzeugs mit einem Kleinwagen.

Über eine Stunde dauerte der Übungseinsatz. Mitglieder der Feuerwehren so­wie Angehörige und Verwandte der Helfer spielten die Verletzten. Nach der ersten Sichtung kategorisierten die Hilfskräfte die Unfallopfer je nach Ver­letzungsgrad. Anschließend wurden sie zu einer Sammelstelle gebracht und dort versorgt.

Auch am Sonnabend finden sich Rettungskräfte auf dem Flugplatz in Pratschwitz ein: Zehn Teams aus den grenznahen Rettungswachen treten zu einem Wettbewerb an. An zehn Stationen werden Szenarien aus der täglichen Arbeit authentisch nachgestellt. Unter anderem werden eine Geburt, eine Amputationsverletzung und eine Bienengiftallergie die deutschen und tschechischen Mitarbeiter des Rettungsdienstes gleichermaßen auf die Probe stellen.

Von mf