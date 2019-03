Radebeul

Die Polsterwerkstatt Sitzwinkel ist in diesem Monat im Bürgertreff an der Bahnhofstraße in Radebeul-West zu Gast. Inhaberin Anett Kliesch hat mitten im Testladen auf einem Podest ein besonderes Möbelstück in Szene gesetzt. „Positzion“ heißt das Sofa. „Zusammen mit einem Tischler und einem Gerber haben wir es in Handarbeit aus regionalen Materialien und Rohstoffen gefertigt“, sagt Kliesch.

Seit November 2007 betreibt sie in Nossen ihre Polsterwerkstatt. „Die Kunden kommen mit ihren alten Sitzmöbeln wie Polstergarnituren, Stühlen oder Küchenbänken zu mir und ich beziehe diese neu“, berichtet sie. Mit dem Sofa „Positzion“ hat sie ihr erstes Möbelstück selbst designet. Das Buchenholz für das Gestell stammt aus dem Zellwald bei Nossen, das Polstermaterial – Schaum und Federn – kommt aus Coswig und das Leder für den Bezug lieferten Kühe aus Marbach. „Sie wurden nicht extra für das Sofa geschlachtet, sondern ihre Häute sind ein Abfallprodukt der Fleischindustrie“, betont Kliesch. In der Nossener Gerberei „Sämisch-Lederfabrik“ wurden sie auf naturbelassene Art mit pflanzlichen Stoffen gegerbt und gefärbt.

Der Kunde kann beim Lederbezug zwischen den Farben dunkelbraun, cognac und schwarz wählen. „Wer kein Leder mag, kann das Sofa auch mit Stoffbezug bekommen“, sagt Kliesch. Nicht nur der Bezug auch die Maße werden individuell nach Kundenwunsch angepasst.

An diesem Sonnabend sowie am 15., 16., 22. und 23. März 2019 besteht von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit im Testladen, Bahnhofstraße 8, auf dem Sofa Probe zu sitzen.

www.positzion.de

Von Silvio Kuhnert