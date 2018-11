Umland Stadtrat - Pirna segnet Doppelhaushalt für 2019/20 ab Der Pirnaer Stadtrat hat am Dienstagabend den Doppelhaushalt 2019/20 beschlossen. Für das kommende Jahr sind laut Haushaltsplan insgesamt 21,4 Millionen Eu­ro und im Jahr 2020 rund 20,3 Millionen Euro für Investitionen veranschlagt.

