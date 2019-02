Pirna

Fast zehn Jahre ist es her, dass Ingrid Wagner erstmals mit fünf Paar gestrickten Babyschühchen auf der Wöchnerinnenstation des Helios Klinikums Pirna stand. Die Mitarbeiter des Klinikums waren begeistert von ihrer Idee. Seither hat Ingrid Wagner ehrenamtlich über 6 000 Babyschühchen für die Neugeborenen gestrickt. „Als junge Frau wollte ich gern Säuglingsschwester werden, was dann aber leider nicht geklappt hat. Als Rentnerin stricke ich nun für die Säuglinge im Pirnaer Krankenhaus“, erzählt Wagner. Täglich fertigt die 77-Jährige wollene Babyschuhe an. Dabei sitzt sie am liebsten auf ihrem Sessel und legt die Beine hoch. Für ein Paar braucht Ingrid Wagner im Schnitt drei Stunden. „Manchmal stricke ich so bis in die Nacht hinein, weil ich die Zeit ganz vergesse“, sagt die Rentnerin.

Die frisch gebackenen Eltern sind Ingrid Wagner dankbar für ihre Fleißarbeit. Das ein oder andere Elternpaar stand sogar schon mit einem Blumenstrauß vor ihrer Tür. Solange die Gesundheit mitmacht, will sie auch künftig weiterstricken, sagt die Ehrenamtliche motiviert: „Es hält mich jung und die Babyfüßchen warm.“

Von DNN