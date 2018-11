Radebeul

Schlechte Nachricht für alle Kraftfahrer in Radebeul: Der Schleichweg über die Pestalozzistraße von den Landesbühnen zum Rathaus-Areal und Bahnhof in Ost bleibt bis kommenden Frühjahr gekappt. Bei den Bauarbeiten im Bereich zwischen Schumannstraße und Schildenstraße auf der Alternativroute zur Meißner Straße, die gegenüber dem ehemaligen Gasthaus „Weißes Roß“ beginnt und parallel zu den Gleisen des Lößnitzdackels verläuft, kommt es zum Bauverzug. Ursprünglich sollte die grundhafte Sanierung des maroden Straßenabschnittes Ende dieses Jahres zum Abschluss kommen. Die Bauarbeiter hängen jedoch schon jetzt dem Plan fünf bis sechs Wochen hinterher. Unter Berücksichtigung der nahenden Winterzeit, sehe der überarbeitete Bauablaufplan daher ein Bauende im April 2019 vor, wie Stadtsprecherin Ute Leder informierte. Der Baubereich bleibt für Fahrzeuge über die kalte Jahreszeit hinweg voll gesperrt.

Bei dem Straßenbauvorhaben kam es bereits zu Beginn zu Verzögerungen. Der Startschuss war ursprünglich für Mitte August angedacht. Doch wegen Lieferproblemen von Fertigteilelementen für die Errichtung einer neuen Stützmauer an der Gleisanlage des Lößnitzdackels konnten die Bauarbeiter erst Anfang September loslegen. Als sie den Belag der Fahrbahn und des Fußweges aufrissen, stießen sie auf böse Überraschungen.

Unter dem Gehweg kam eine Versorgungsleitung zum Vorschein, die in keinen Unterlagen verzeichnet war und auch keinem Versorgungsunternehmen zugeordnet werden konnte. Um Baufreiheit zu schaffen, musste sie aus dem Erdreich raus. Bevor jedoch die Bauarbeiter Hand anlegen konnten, war sicherzustellen, dass die Leitung definitivausgedient hat. Die Stadtverwaltung forschte nach. „Es entstand ein Bauverzug von zwei Wochen, bis alle infrage kommenden Medienträger einschließlich der Bahn Stellung genommen hatten“, berichtete Leder. Die Baustelle ruhte in diesem Zeitraum. „Alternative Arbeiten konnten nicht durchgeführt werden“, so Leder.

Allerdings blieb es nicht bei diesem einen „Leitungs“-Problem. Beim Aufbrechen der Fahrbahn stellte sich heraus, dass der Abstand zwischen Schwarzdecke und Gasleitung nicht stimmte. Sie lag zu flach entlang des gesamten Straßenabschnittes von rund 220 Meter, was im Vorfeld nicht bekannt war. „Die Gasleitung muss nach Absprache im Auftrag des Medienträgers über die gesamte Baulänge neu verlegt werden. Die alte Leitung wird entfernt“, teilte Leder mit. Um die Gasversorgung der Anrainer nicht zu unterbrechen, muss ein Provisorium hergestellt werden. „Diese Arbeiten werden derzeit durchgeführt“, so Leder. Eine Anpassung des Bauablaufplanes wurde erneut erforderlich. Die Bauverzögerung summierte sich um weitere drei Wochen. Zudem kamen weitere Schwierigkeiten bei der Lieferung der Stützelemente zur Bahnanlage hinzu.

Aufgrund der geschilderten Probleme ist eine fristgemäße Fertigstellung bis Ende des Jahres nicht mehr möglich. Unter Berücksichtigung, dass die Arbeitszeit aufgrund des derzeit abnehmenden Tageslichtes nicht so effizient genutzt werden kann, wie es beispielsweise im Sommer möglich wäre, und im Winter Frost und Schnee Bauunterbrechungen zur Folge haben, ist mit einer Fertigstellung erst im Frühjahr 2019 zu rechnen. Für knapp 562 000 Eu­­ro hatte der Stadtrat im Juni dieses Jahres den Bauauftrag vergeben.

Von Silvio Kuhnert