Ottendorf-Okrilla

Am Montag, 5. November, trifft sich der Gemeinderat von Ottendorf-Okrilla zu seiner nächsten Sitzung. Der vermutlich am meisten diskutierte Tagesordnungspunkt dürfte die Neufestsetzung der ab Januar 2019 geltenden Kinderbetreuungskosten sein. Hier hatte es bereits im Vorfeld Widerstand der Elternvertreter gegeben. In einer schriftlichen Stellungnahme listen sie diverse Mängel im Waldkindergarten auf die ihrer Ansicht nach gegen die beabsichtigte Gebührenerhöhung sprechen. Weitere Themen sind die Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum Stichtag 1. Januar 2013 und die sprunghaft gestiegenen Kosten für Dachsanierung des Hermsdorfer Schlosses. Die Sitzung findet im Ratssaal statt und beginnt um 19 Uhr.

Von LML