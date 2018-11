Ottendorf-Okrilla

Die Gemeindeverwaltung Ot­tendorf-Okrilla sucht für die am 26. Mai 2019 anstehenden Wahlen zum Europaparlament, zum Kreistag, Ge­meinderat und den Ortschaftsräten Wahlhelfer. Be­werben können sich alle wahlberechtigten Ottendorfer. An dem Wahltag geben sie in den Lokalen unter anderem die Stimmzettel aus, setzen in im Wählerverzeichnis die entsprechenden Ab­stimmungsvermerke und nehmen am Abend auch die Auszählung der Stimmen vor. Besondere Vorkenntnisse für die Aufgabe sind den Angaben nach nicht nötig.

Für den Einsatz an der Urne zahlt die Gemeinde jedem Wahlhelfer ein Erfrischungsgeld von immerhin 50 Euro. Der Be­trag ist mit Blick auf andere Städte und Gemeinden vergleichsweise hoch. Weil die Verantwortlichen im Rathaus in den vergangenen Jahren nie ausreichend freiwillige Helfer fanden, war kurzerhand die Entschädigung erhöht worden. In vielen Kommunen sind zumeist 25 Euro für einfache Wahlhelfer, 35 für den Vorsitzenden eines Wahlvorstandes üblich. In Ot­tendorf blieb die Erhöhung nicht ohne den gewünschten Erfolg: Anders als in an­deren Kommunen musste die Gemeinde zuletzt keine Rathausmitarbeiter mehr für den Job im Wahllokal zwangsverpflichten.

Wahlberechtigte, die Interesse an der ehrenamtlichen Mithilfe am Wahlsonntag haben, können sich ab sofort im Ottendor­fer Rathaus bei den zuständigen Mitar­bei­tern per Telefon oder bevorzugt per E-Mail melden. Die Verwaltung bittet da­rum, bei der Bewerbung die Anschrift und eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen mit anzugeben.

Bewerbungen, Tel.: 035205/ 513 63 (Herr Borowski) oder 035205/ 513 60 (Herr Rößler); E-Mail: borowski.hauptamt@ottendorf-okrilla.de

Von seko