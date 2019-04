„Nur was man kennt, kann man schützen und lieben“, findet Jagdfalkner Hans-Peter Schaaf. In Flugvorführungen präsentiert er verschiedene Greifvögel – vom Zwergfalken bis zum Riesenseeadler. Er will so Wissenswertes über die Greifvögel vermitteln sowie Natur- und Artenschutz nahe bringen. Auch beim Waldmarkt auf dem Dresdner Neumarkt ist er dabei.