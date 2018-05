Pirna

In vielen Städten wird am Freitag, 1. Juni, der Internationale Kindertag gefeiert. Auch in Pirna stehen die Kleinen an diesem Tag im Mittelpunkt: Der Touristservice lädt um 16 Uhr zu einem kindgerechten Stadtrundgang durch die Altstadt ein, bei dem die jungen Teilnehmer – allesamt ausgestattet mit dem Kinderstadtplan – selbst aktiv werden können. Mit einer kleinen Überraschung im Gepäck wird Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) zum Auftakt dieser besonderen Stadtführung die Kinder auf dem Marktplatz begrüßen.

Warum gibt es in Pirna so viele Brunnen? Wer gab den Straßen ihren Namen? Und wer malte die berühmte Stadtansicht des Marktes? Diesen und anderen Fragen geht die 45-minütige Tour auf den Grund. Zum Abschluss in der Stadtbibliothek dürfen sich die Kinder auf Leselöwe Bibolin freuen. Der kostenfreie Rundgang ist vor allem für Kinder von vier bis sieben Jahren geeignet.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung direkt im Touristservice Pirna (touristsevice@pirna.de, 03501-556 446) gebeten.

Von DNN