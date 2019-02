Radeberg

In der unfallchirurgisch-orthopädischen Abteilung der Asklepios-ASB Klinik Radeberg arbeitet seit Kurzem ein neues Team zusammen: Mit Dr. Thomas Legler verstärkt ein neuer Experte für Spezielle Unfallchirurgie das Ärztekollegium. Er ist künftig für die Entwicklung der Unfallverletztenversorgung und den Aufbau eines Alterstraumatologie-Zentrums verantwortlich. Der Mediziner Andrzej Rosinski ist ebenfalls neu an der Radeberger Klinik. Er verfügt über Erfahrung in der arthroskopischen Kreuzbandchirurgie sowie der Extremitäten- und Beckenchirurgie, teilt das Klinikum mit. Die beiden Neuzugänge ersetzen die langjährigen Kollegen Michael Pippig und Thomas Alpermann, die das Klinikum im vergangenen Jahr verließen. Das neue Ärzteteam wird von Oberarzt Matthias Wehner geleitet.

Von DNN