Puppenstuben zu­hauf sind in der Sonderausstellung „Wie Wir Wohnen – von der Puppenstube zur virtuellen Wohnwelt“ des Stuhlbau­mu­seums in Rabenau zu sehen. Ein be­trächtlicher Teil der Schau widmet sich der Darstellung des Wohnens in Form von Puppenstuben und Puppenmöbeln.