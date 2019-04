Radebeul

Wie ihr neuer Spielhügel wächst, können die 85 Mädchen und Jungen der Kinderarche-Kita „Riesenzwerge“ hautnah verfolgen. Ob beim Blick aus den Fenstern des Anfang 2017 wieder bezogenen sanierten Hauses an der Riesestraße in Radebeul-Ost oder über den Bauzaun im Garten – ihr beliebter Tummel- und Spielplatz mit Tunnel, Krabbelsteig, Knüppelstufen, Baumstammtreppe und Spielhütte nimmt immer mehr Gestalt an. Mitte dieses Monats wollen sie das Gebilde aus Erde und Holz erobern.

Bis zur Fertigstellung haben Holzgestalterin Anna Weinberg und Christian Born vom Landschaftswerk Dresden noch fleißig zu tun. Sie sanieren und bauen den circa 120 Quadratmeter großen Hügel neu. Der Vorgänger war in die Jahre gekommen., das verarbeitete Holz völlig morsch.

Fünf Jahre haben die Knirpse aus Krippe und Kindergarten auf die Erneuerung gewartet. Denn Kita-Leiterin Julia Kretschmar und ihr Team mussten erst die dafür erforderlichen finanziellen Mittel sammeln. Sie backten Kuchen und verkauften ihn an die Eltern, stellten Plätzchen- und Klamottenbasare auf die Beine und nahmen an verschiedenen Pfandaktionen teil. Mit 700 Euro Erlös aus einem Kuchenbasar und Elternspenden fing es an und mit den Jahren wuchs das Budget – nicht zuletzt dank einer Großspende von 2000 Euro des Unternehmens Handke Bau aus Dresden – auf rund 38300 Euro an. Seit 11. März dieses Jahre sind Anna Weinberg und Bauarbeiter am Werk.

Am Wochenende zuvor hatten die Eltern dabei geholfen, das marode Holz vom Hügel zu entfernen und Baufreiheit für die neuen Elemente zu schaffen. Jetzt entsteht vor den Augen der begeisterten Kinder ihr Spiegelhügel neu. Auch ein Sandkasten wird integriert sowie Rutsche und Tunnel wieder eingebaut. Allerdings auf das Klettermikado – Holzstangen, die wie Mikadostäbe angeordnet sind und auf denen die Kleinen beispielsweise balancieren können – müssen die Wonneproppen noch warten. Für dessen Errichtung fehlen noch 3500 Euro und die Kita sammelt dafür weiter Spenden.

Das fertige Spielparadies wird am Nachmittag des 15. Aprils feierlich eingeweiht und den Kindern übergeben.

Von Silvio Kuhnert