Nach Jahren des Stillstands und schleichenden Verfalls des Bahnhofsgebäudes in Kötzschenbroda zeichnet sich eine neue Entwicklung ab. Der Eigentümer und die Stadt Radebeul suchen nach einer gemeinsamen Lösung, wie das historische Empfangsgebäude sowohl für Handel als auch als Standort der Stadtbibliothek West genutzt werden kann. „Daher werden beide Seiten umgehend die Machbarkeit einer solchen Lösung unter funktionalen, rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten gemeinsam untersuchen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Im Januar dieses Jahres hatte der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen, um den Bahnhof in Radebeul-West zu erwerben. Mit dem Beschluss wollte die Stadt Druck auf die Eigentümer ausüben, in deren Besitz sich der Klinkerbau seit rund fünf Jahren befindet, damit sie entweder selbst tätig werden und das denkmalgeschützte Gebäude sanieren oder es an die Lößnitzstadt verkaufen, damit die Kommune das Objekt wie in Ost zu einem Kulturbahnhof entwickeln kann. Der Stadtratsbeschluss scheint Wirkung zu zeigen.

Denn nun kam es unter Vermittlung und Beisein des Radebeuler Architekten Thomas Scharrer zu einem Treffen zwischen der Eigentümerseite und der Stadtspitze. An dem Gespräch nahm neben OB Bert Wendsche und Baubürgermeister Jörg Müller (beide parteilos) Hermann Winkler als Bevollmächtigter der Bahnhofsbesitzer teil. Letztgenannter erklärte die feste Absicht der Eigentümer, dass sie einen Neustart zur Sanierung des Objektes anstreben.

Laut gemeinsamer Pressemitteilung begrüßte Winkler ausdrücklich das vom Stadtrat angestrebte Ziel einer öffentlichen Nutzung durch Bibliothek und ergänzende kulturaffine Einrichtungen. Dies sei zum einen ein für die Belebung des Gebietes tragfähiger Ansatz, zum anderen stehe dies dem Ziel der Eigentümerseite zu Handelsnutzungen nicht im Wege. „Beide Ziele könnten sich vielmehr gegenseitig ergänzen und befördern“, heißt es in dem gemeinsamen Schreiben.

Als Ergebnis des Treffens wurde folgendes verabredet: Die Eigentümerseite akzeptiert die vom Stadtrat beschlossene Fortschreibung des Neuordnungskonzeptes für das Bahnhofsgebäude mit dem Ziel einer öffentlichen Bibliotheksnutzung und ergänzenden kulturnahen Einrichtungen. Sie betrachtet dies als förderlich für das Gesamtprojekt. Die Stadt ihrerseits betrachtet eine Symbiose von öffentlicher Nutzung und Einrichtung einer Handelslage als einen interessanten Ansatz, um möglichst zeitnah eine Revitalisierung des Bahnhofsgebäudes zu ermöglichen. Ein mit Leben gefüllter Bahnhof soll zur Stärkung des Einzelhandels im Zentrum von Radebeul-West beitragen.

Winkler betonte als Vertreter der Eigentümerseite am Ende des Gespräches: „Mit ihrem Beschluss setzt die Stadt ein deutliches Signal, sich in die überfällige Aufwertung des Standortes einzubringen, das auf der Gesellschafterseite der Eigentümer GbR nicht übersehen wird.“ OB Wendsche seinerseits erklärte: „Das vorrangige Ziel der Stadt war und ist die langersehnte Revitalisierung des Bahnhofsgebäudes. Wenn dies im partnerschaftlichen Miteinander von Eigentümer und Stadt gelingt, umso besser.“ Bis zum Abschluss einer Machbarkeitsuntersuchung wurde Stillschweigen vereinbart.

Von Silvio Kuhnert