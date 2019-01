Meißen

Eine neue politische Kraft tritt zur diesjährigen Stadtratswahl in der Domstadt an. Die Bürgerinitiative „Bürger für Meißen – Meißen kann mehr“ stellt sich mit einer eigenen Kandidatenliste am 26. Mai dem Votum der Domstädter. „Es gibt bereits mehr als 50 Kandidaturen“, informiert BI-Sprecher Walter Hannot. Bis zu 39 Personen können nach sächsischem Wahlrecht auf einer Liste in Meißen aufgestellt werden. Die Vergabe der Listenplätze erfolgt am 12. Februar.

Im vorigen Frühsommer hat sich die Initiative unter Beibehaltung des Namens in einen politischen Verein gewandelt. Sie unterstützte bei der vergangenen OB-Wahl die Kandidatur von Frank Richter. „Derzeit hat der Verein 83 aktive und zahlende Mitglieder, in den nächsten vier Wochen wird voraussichtlich die Marke von 100 Personen überschritten“, berichtet Hannot. Um einen Listenplatz kandidieren auch Nicht-Mitglieder und es können sich noch weitere Interessenten bis zum 12. Februar melden. Da die BI zum ersten Mal bei einer Kommunalwahl antritt, benötigt sie anschließend für ihre Liste 100 Unterstützungsunterschriften.

Bürgernäher, transparenter und demokratischer möchte die Initiative künftig Stadtratsentscheidungen herbeiführen. „Unser Anspruch ist es, die Bürger mehr in die Entscheidungsfindung einzubeziehen“, sagt Hannot.

Gleichzeitig kündigt er an, dass die künftigen Stadträte der BI nicht fristgerecht eingebrachte und unvollständige Beschlussvorlagen von der Verwaltung nicht akzeptieren werden und Themen mit solchen Unterlagen von der Tagesordnung nehmen lassen. „Freifahrscheine“ für den OB werde es mit ihr nicht geben. Des Weiteren hört nach ihrem Verständnis die Arbeit des Stadtrates nicht mit der Beschlussfassung auf. Für sie stellt diese nur ein Zwischenergebnis dar. „Jetzt bedarf es der regelmäßigen Beschluss- wie Terminkontrolle, der Ergebniskontrolle und auch eines standardisierten Umgangs mit Abweichungen bis hin zur Schlussabnahme“, so Hannot.

Als Negativbeispiel nennt der BI-Sprecher unter anderem den Burgbergaufzug, der immer wieder als Pannen-Lift Schlagzeilen macht. Zuletzt war er Ende November vorigen Jahres ausgefallen. Kurz zuvor waren für 90000 Euro Umbauabreiten erfolgt, die eigentlich die Störanfälligkeit beseitigen sollten.

Ein weiteres Beispiel, wie negativ Prozesse derzeit im Stadtrat ablaufen, ist die Diskussion zur Benno-Kanzel, wegen ihrer Form auch „Benno-Mütze“ genannt. Die jetzigen Stadträte sind mit dem neuen Aussichtspunkt neben der Altstadtbrücke unzufrieden und verweisen darauf, dieses Ergebnis so nicht gewollt zu haben. Der OB wiederum pocht darauf, dass seine Verwaltung die mehrheitliche Entscheidung des Stadtrates umgesetzt hätte.

