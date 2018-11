radebeul

Ein Bauschild sowie ein Treppenhaus, das vor einer verschlossen Tür endet, sind untrügliche Zeichen, dass die neue Bootshalle in Radebeul noch nicht fertig ist. „Es ist ein guter Tag für den Wassersport“, konnte sichtlich erleichtert Stefan Singer, Vorsitzender des SSV Planeta, gestern vor Ruderern, Kanuten und Seglern sagen. Die Lößnitzstadt hat am Donnerstagnachmittag den ersehnten Fördermittelbescheid von rund 250000 Euro vom Freistaat Sachsen erhalten. „Der Bau geht weiter“, so Singer. Im nächsten Jahr bekommt die Bootshalle ein Obergeschoss, um Sanitär-, Fitness- und Mehrzweckräume der Wassersportler flutsicher unterzubringen.

Es sei einer der schönsten Flecken des Vereins, meinte der Zweite Bürgermeister Winfried Lehmann (CDU), als er auf der Terrasse des historischen Bootshauses mit Blick auf die an Altkötzschenbroda vorbeifließende Elbe den Fördermittelbescheid von Andreas Schumann, Abteilungsleiter Sportförderung im Sächsischen Innenministerium, entgegennahm. Mit rund 30 Prozent beteiligt sich das Land an den Baukosten. Den Bärenanteil von rund 600000 Euro trägt die Lößnitzstadt selbst.

Gebeutelt von den Hochwassern 2002, 2006 und 2013 lohnte sich nach der letzten Überschwemmung die Sanierung der alten Bootshalle nicht mehr. Die Rund 230 Wassersportler – 130 Ruderer, 70 Kanuten und 30 Segler bekamen eine neue, bei der das Unterschoss seit vorigem Jahr steht. Gleichzeitig ließ die Stadt das historische Bootshaus instandsetzen. Der erste Bauabschnitt am Wassersportkomplex kostete rund 1,8 Millionen Euro.

Weil in jüngster Zeit so viel Geld in diese eine Sportstätte investiert wird, war das Bootshaus wiederholt Thema im Stadtrat sowie von Anfragen an die Stadtverwaltung. Vor allem die Stadtratsfraktionen SPD sowie Bürgerforum/Grüne stehen dem Vorhaben kritisch gegenüber. Sie bemängeln, dass Millionen Euro in ein Objekt fließen, das nur von einem Verein genutzt werde, während sich andere Sportler Trainingsstätten teilen müssten. Wiederholt fragten sie zur Höhe des Pachtzinses nach. 2250 Euro zahlen die Ruderer für das Bootshaus im Jahr. Als „unmöglich“ geißelte diesen Preis SPD-Stadtratsfraktionschef Thomas Gey.

OB Bert Wendsche (parteilos) verteidigt in seinen Antwortschreiben sowohl die alleinige Nutzung des Bootshauses durch die Ruderer als auch die Pachthöhe. Beim Bootshaus handle es sich um eine Spezialsportstätte, die nur für Wassersportarten nutzbar sei. „Da hier also nur ein Nutzer, der SSV Planeta, seinen Sport ausübt und die Anlagen auch nur dafür konzipiert wurde, ist es üblich dem betreffenden Verein die Anlage vollumfänglich zu verpachten“, so Wendsche. Er verweist darauf, dass neben dem Pachtzins die Ruderer sämtliche Betriebskosten – rund 18000 Euro im Jahr, Tendenz steigend – tragen und die Vereinsmitglieder Eigenleitungen wie Hausmeistertätigkeiten, Reinigungs- und kleinere Instandhaltungsarbeiten erbringen.

Von Silvio Kuhnert