Pirna

Am Freitag haben Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) und der Präsident der Rechtsanwaltskammer Sachsen Detlef Haselbach in Pirna eine neue anwaltliche Beratungsstelle eröffnet. Ausgangspunkt ist ein bereits 2009 beschlossenes Projekt. Seitdem beraten sächsische Rechtsanwälte des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und der Rechtsanwaltskammer Sachsen einkommensschwache Bürger in anwaltlichen Beratungsstellen. Diese Möglichkeit vor Ort soll den Zugang zu einem Rechtsanwalt im Rahmen der gesetzlichen Beratungshilfe vereinfachen und ist kostenfrei. Die neue Beratungsstelle ist im Amtsgericht Pirna am Schloßhof 7 in der Rechtsantragsstelle, Raum 6, zu finden. Künftig wird sie montags von 14 bis 16 Uhr geöffnet sein. Inzwischen gibt es insgesamt 13 anwaltliche Beratungsstellen in verschiedenen sächsischen Regionen. Jährlich haben durchschnittlich 1500 Bürger diese Angebote genutzt. Dabei kann rund die Hälfte der Fälle direkt vor Ort abschließend geklärt werden.

Von LML