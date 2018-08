Fürstenwalde

Die Grüne Liga Osterzgebirge lädt am Sonntag, dem 26. August, wieder zu einer Naturkundlichen Wanderung ein. Treff für die ca. 10 km lange Runde durch das sächsisch-tschechische Grenzgebiet ist 10.30 Uhr vor den Agrargebäuden im Oberdorf von Fürstenwalde (an der Straße nach Müglitz). Der Veranstalter Jens Weber bietet allen, die mit dem Zug kommen einen besonderen Service. Wer 10.00 Uhr am Bahnhof Geising von der aus Heidenau kommenden Müglitztalbahn abgeholt werden möchte, solle bis Samstagabend Bescheid unter 035054/ 28649 (auch Anrufbeantworter) oder jens@osterzgebirge.org geben, so der Veranstalter.

Die Wanderung führt von Fürstenwalde zum ehemaligen deutsch-böhmischen Dorf Streckenwald, begleitet von Bernd Grahl, der sich intensiv mit der Geschichte der Region beschäftigt hat. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos. „Freiwillige Spenden werden aber gern angenommen“, so Weber.

Von Carolin Seyffert