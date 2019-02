Region

Die fünfte Jahreszeit erlebt an diesem Wochenende und bis zur Fastnacht ihren Höhepunkt. Und so laden wieder die Narren aus der Region zu zahlreichen Karnevalsveranstaltungen ein. Als Faschingshochburg erweist sich einmal mehr Radeburg. Dort steht am Sonntag der große Karnevals-Umzug auf dem Programm (Eintritt; fünf Euro, für Kinder und Schüler bis 16 Jahre ist er frei). Um 14 Uhr setzen sich fast 70 Gruppen am Bahnhof in Bewegung und ziehen durch das Stadtzentrum. Zuvor können sich die Besucher mit dem Wegumzug (8 Uhr), dem Narrengericht (9.11 Uhr) und der Gardetanzschau (12.30 Uhr) im Festzelt auf dem Markt auf das Spektakel einstimmen. Nach dem Umzug geht es mit bunten Treiben im Zelt weiter.

Der Coswiger Karneval Club, der seine 40. Saison feiert, wird am Faschingsdienstag wieder durch die Stadt ziehen und in verschiedenen Einrichtungen Station machen: Kita „Taubenhaus“ (8,45 Uhr), Kita „Spitzgrundspatzen“ (9.40 Uhr) ,10:10 Uhr Meisop - Wohnheim für Menschen mit Behinderung (10.10 Uhr), Kita „ Moritzburger Straße“ (10.45 Uhr), Rathaus (12 Uhr) und WGC-Seniorenwohnanlage Spitzgrund (15 Uhr).

Auch die Narren in der Sächsischen Schweiz und im Osterzgebirge machen an diesem Wochenende noch einmal so richtig einen drauf. Mit einem „Pitsche-Patsche, Pitsche-Patsche, nass nass nass“ ziehen am Sonntag ab 14 Uhr (Einlass: ab 12 Uhr), Gruppen mit mehr als 30 Bildern und sechs befreundete Faschingsvereine durch Geising (Stadtteil von Altenberg). Närrischer Trubel ist beim 71. Geisinger Ski- & Eisfasching angesagt (Eintritt: drei Euro, Kinder bis 14 haben freien Eintritt).

In Reinhardtsdorf steigt am Sonnabend ein großer Faschingsumzug (Eintritt frei). 13 Uhr setzt sich der auf dem Parkplatz an der Glaserschmiede in Bewegung. Die Narren marschieren über die Hauptstraße zum Dorfplatz an den „Drei Fichten“. Im Gohrischer Ortsteil Cunnersdorf (bei Königstein) beginnt am Sonntag um 14 Uhr der Faschingsumzug durch den Ort. Stellen ist 13 Uhr am Sägewerk. Es ist der 20. Umzug des Cunnersdorfer Carnevalsclub.

Von S.K., df