Radebeul

Auf eine musikalische Weltreise nehmen Henriette Ehrlich und Alf Mahlo das Publikum in ihrer diesjährigen Weihnachtsinszenierung mit. Im Stück „Weihnachts-Express“ schlüpfen sie auf der Bühne des Kleinen Welttheaters Radebeul in die Rollen von Elvira und Alfred. Das Ehepaar gewinnt bei einem Radiogewinnspiel eine Weltreise. Zunächst fliegen sie nach Spanien, von dort aus steuern sie mit einem Kreuzfahrtdampfer verschiedene Länder und Städte in Südeuropa an, bis es dann über den großen Teich nach Amerika geht. Bei jedem Landgang gibt es eine Musikeinlage mit Überraschungen.

In der musikalischen Komödie sind unter anderem Hits von Roland Kaiser, den Gipsy Kings, Gloria Gaynour oder Nana Mouskouri mit mitunter etwas veränderten Textpassagen zu hören.

Am Freitag, 23. November, erlebt der „Weihnachts-Express“ seine Premiere. Weitere Vorstellungen folgen am Tag darauf und in der Adventszeit vom 5. bis 8. sowie 12. bis 15. Dezember. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Im Sonnenhof, Altkötzschenbroda 26, direkt am Kleinen Welttheater, startet der Abend mit einem Drei-Gänge-Menü für Wild-Freunde, Gänse-Freunde oder auch Vegetarier. Gestärkt geht es dann in die Vorstellung. Eine Karte inklusive Menü kostet 49,50 Euro. Tickets gibt es unter www.kleines-welttheater.de.

Von DNN