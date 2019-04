Radebeul

Am Mittwochmittag kann sich Radebeul über prominenten Besuch freuen: Deutsch-Rapper und Skandalnudel Kollegah kommt für ein Meet&Greet der besonderen Art in das am Wochenende neu eröffnete Fitnessstudio an der Kolbestraße 1.

Die Betreiber der „ Fitnessarena“ und der muskelbepackte hessische Rapper sind alte Bekannte - Kollegah lässt es sich deshalb nicht nehmen, am ersten offiziellen Trainingstag am 1. Mai selbst den neuen Fitnesstempel in Augenschein zu nehmen und die Geräte einem persönlichen Test zu unterziehen.

🤩 WAHNSINN 🤩 Zur großen Eröffnung der neuen Fitness Arena Radebeul wird der Boss der Bosse vor Ort sein....Rapper @kollegahderboss !! 🔥 Wer das verpasst, ist selbst schuld. Kolbestraße 1 01445 Radebeul www.fitnessarena.de Gepostet von Fitness Arena am Sonntag, 28. April 2019

Ganze anderthalb Stunden hat er dafür eingeplant und die Fans bereits über sämtliche Social-Media-Kanäle über sein Kommen informiert. Geplant ist demnach „bisschen pumpen, bisschen mit euch heißen Kaffee trinken und paar Fotos machen“.

Von 12 bis 13.30 Uhr steht Kollegah für diese Aktivitäten zur Verfügung und freut sich auf zahlreiche Begegnungen mit seinen Anhängern. Übrigens: Auch ohne Mitgliedschaft in der Fitnessarena ist der Zutritt möglich und damit auch die Gelegenheit, den Skandalrapper buchstäblich mal hautnah zu erleben.

Von kcu