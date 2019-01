Moritzburg

Schloss Moritzburg hat eine neue Chefin. Seit Anfang dieses Jahres leitet Dr. Dominique Fliegler die Geschicke in der barocken Jagdschlossanlage. Sie übernimmt die Aufgabe von Ingrid Möbius, die sich Ende Oktober vergangenen Jahres nach 40 Jahren Tätigkeit in Moritzburg in den verdienten Ruhestand verabschiedet hat.

Die neue Schlossleiterin ist Jahrgang 1966. Sie wuchs im Saarland auf und lebt nunmehr seit 16 Jahren in Dresden. Nach dem Studium der Literaturwissenschaften war sie zunächst am Goethe-Institut in Prag und als Lektorin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes ( DAAD) an verschiedenen Universitäten in Tschechien tätig.

Neben Literatur zählt zu ihren weiteren Leidenschaften Architektur und Kulturgeschichte. Daher griff sie ein zweites Studium auf, und zwar Denkmalpflege und Stadtentwicklung. Dieses führte sie an die TU Dresden. Schon bald nach ihrer Ankunft in der Landeshauptstadt besuchte sie während einer ihrer ersten Ausflüge ins Umland Moritzburg. Da sie sich auf das Thema Gartendenkmalpflege spezialisierte, hat sie sich schon damals mit der Kulturlandschaft rund um die Schlossanlage befasst. Zu ihren Lieblingsplätzen zählt sie den Garten sowie den Bereich mit Fasanenschlösschen und Leuchtturm.

Nach ihrem zweiten Studium promovierte Fliegler zum Thema historische Kulturlandschaften an der Bauhaus-Universität in Weimar (Institut für Baugeschichte und Denkmalpflege) bei Prof. Hans-Rudolf Meier. Sie übernahm im Anschluss verschiedene Tätigkeiten in der Denkmalpflege und war zuletzt Geschäftsführerin des Instituts für Europäische Urbanistik an der Bauhaus Universität in Weimar.

Zu den Projekten, die in den kommenden Jahren auf Schloss Moritzburg auf Fliegler warten, gehören die Neugestaltung des Eingangsbereiches, die Erschließung neuer Ausstellungsbereiche im Backturm sowie die komplette Überarbeitung der Dauerausstellung. Des Weiteren möchte sie jedes Jahr Details aus der „barocken Wundertüte, wie sie das Schloss liebevoll nennt, wie die Tapeten, Geweihsammlung oder das Thema Jagd in den Fokus rücken.

Von Silvio Kuhnert