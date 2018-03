Moritzburg-Film auf der ITB ausgezeichnet

Moritzburg/Raadebeul. Der jüngste Film der Imagekampagne „So geht sächsisch“ hat auf der Internationalen Tourismus-Börse ITB in Berlin einen Preis gewonnen. Die Hommage an den Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist mit dem „Goldenen Stadttor“ in Gold in der Kategorie „Region“ ausgezeichnet worden.

Seit seiner Premiere im November 2017 wurde der Film auf Facebook und Youtube rund eine Million Mal angeklickt – diese Dimension ist gigantisch“, teilte Sachsens Regierungssprecher Ralph Schreiber mit.

Mit dem Preis wird auch die Leistung eines Radebeuler Filmteams gewürdigt. Denn gedreht hat den Kurzfilm das Team von Centrefilms um Projektleiter Martin Förster. In eindrucks- und stimmungsvollen Bildern setzten sie ihre Heimatregion in Szene – etwa wenn der Lößnitzdackel durch eine Schneelandschaft schnauft.

In dem 3,5-minütigen Film mit dem Titel „Und wovon träumst Du?“, der in Kooperation der Imagekampagne mit dem Schlösserland Sachsen entstand, erfüllt sich die kleine Hauptdarstellerin, gespielt von der Dresdner Nachwuchsschauspielerin Rosalie Neumeister, ihren Traum, einmal Prinzessin zu sein. Sie macht sich auf den Weg zu Schloss Moritzburg. Auf ihrer Reise gibt es immer wieder Anspielungen des Märchenfilmklassikers „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ von 1973. So haben Eule Rosalie und der weiße Schimmel einen kurzen Gastauftritt.

Der Kurzfilm wurde nicht nur in Deutschland, sondern auch in Tschechien, Polen und Skandinavien aktiv über die Social-Media-Kanäle der Kampagne gestreut.

