Radebeul

Busse statt Straßenbahnen zwischen Gleisschleife Ost und Weinböhla sowie Umleitungsroute für Kraftfahrer in Richtung Coswig und Meißen heißt es ab Montag in Radebeul. Grund: Zwischen Rennerberg- und Dr.-Külz-Straße beginnt der grundhafte Ausbau der Meißner Straße. „Wir haben diesen Baustart lange ersehnt“, sagt OB Bert Wendsche (parteilos). Wer den Abschnitt als Kraftfahrer oder Fahrgast der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) kennt, weiß auch warum.

Auf der rund 900 Meter langen Strecke ist fast alles verschlissen. Die Gleise der Straßenbahn sind in einem so maroden Zustand, dass die Trams der Linie 4 nur noch mit Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Rund 20000 Kraftfahrzeuge rollen täglich über holpriges Kopfsteinpflaster. Und auch die Gehwege sind schlecht. „Nach dem grundhaften Ausbau können wir allen Verkehrsteilnehmern bessere Bedingungen bieten“, verspricht das Stadtoberhaupt.

Bei dem Gemeinschaftsprojekt von Stadt, DVB, Wasserversorgung und Stadtentwässerung Radebeul, Stadtwerken Elbtal und weiteren Versorgungsunternehmen handelt es sich um einen kompletten Straßenneubau. So ersetzen die DVB insgesamt 886 Meter Doppelgleis. Die beiden Haltestellen „Dr.-Külz-Straße“ und „Zillerstraße“ werden barrierefrei gestaltet. Neben Fahrgastunterständen und modernen Wartesitzen erhalten sie elektronische Abfahrtstafeln, an denen die Ankunft der nächsten Bahn in Echtzeit angezeigt wird. 35 neue Fahrleitungsmasten werden aufgestellt und 2260 Meter Fahrdraht für eine verbesserte Stromversorgung der Straßenbahnen gespannt. Nach der Fertigstellung „sparen wir zwei Minuten Fahrzeit je Wagen und Umlauf“, informiert Andreas Hemmersbach, DVB-Vorstand für Finanzen und Technik.

Die Stadt lässt an beiden Seiten 2,50 Meter breite neue Gehwege anlegen. Das Holperpflaster kommt raus, dafür erhält die Fahrbahn eine ordentliche Asphaltschicht. Auf der Schwarzdecke werden in beide Richtungen Schutzstreifen für Radfahrer markiert. Eine der großen baulichen Herausforderungen liegt jedoch im Erdreich. Unter der Meißner Straße wird ein neuer Abwasserkanal gebaut. Der jetzige Kanal befindet sich noch unter den Schienen. „Die neue Leitung wird südlich der Fahrbahn verlegt“, berichtet Wendsche. Zudem wird der Durchmesser des Kanals vergrößert. Hinzukommt die Erneuerung sämtlicher Versorgungsleitungen.

Um die erforderliche Baufreiheit zu bekommen, müssen drei Stützwände, darunter zwei Baudenkmäler, erst ab- und später wieder aufgebaut werden. Um die Engstelle hinter dem Kreuzungsbereich mit der Rennerbergstraße in Richtung Radebeul-West zu beseitigen, wird die Stützmauer beim AOK-Gebäude weiter in das Grundstück hineinversetzt.

Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben samt des notwendigen Grunderwerbs betragen rund 12,6 Millionen Euro. Davon entfallen etwa 4,6 Millionen Euro auf die Lößnitzstadt und 4,7 Millionen Euro auf die DVB. Den Rest der Summe tragen die Ver- und Entsorgungsunternehmen. Das Land Sachsen steuert 6,1 Millionen Euro und der Verkehrsverbund Oberelbe weitere 700000 Euro an Zuschüssen bei. Mitte 2020 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Während der gesamten Bauzeit soll aber kein Schienenersatzverkehr zwischen Radebeul-Ost und Weinböhla bestehen. Sobald das erste Gleis fertiggestellt ist, rollen die Straßenbahnen wieder bis Weinböhla durch. Nach jetzigem Zeitplan soll dies ab 25. November dieses Jahres der Fall sein. Ab Ende Mai 2020 stehen dann beide neuen Gleise für die Trams zur Verfügung.

Der Straßen- und Schienenersatzverkehr wird in Richtung Radebeul-Ost an der Baustelle mit Tempo 30 vorbeigeführt. In Höhe Zillerstraße und Körnerweg werden Fußgängerampeln aufgestellt. Die Umleitung in Richtung Radebeul-West führt nach dem ehemaligen Gasthaus „Weißes Ross“ über Paradies-, Winzer-, Heinrich-Zille- und Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße. Teilweise gilt auf der Strecke Einbahnstraßenregelung. Auch auf ihr ist eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer je Stunde erlaubt.

Fußgänger auf der Meißner können das Baufeld passieren. Radfahrer müssen von ihrem Drahtesel absteigen und ihr Rad an der Baustelle vorbeischieben.

Von Silvio Kuhnert