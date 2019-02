Radebeul

In vier aufeinanderfolgenden Nächten kommt es ab kommenden Sonntag zur Vollsperrung der Meißner Straße zwischen Dr.-Külz-Straße und Rennerbergstraße in Radebeul. Grund sind die Demontage der alten Fahrleitungen der Straßenbahn. Sie müssen für den grundhaften Ausbau des maroden Straßen- und Gleisabschnittes entfernt werden.

In den Nächten vom 24. bis zum 28. Februar dieses Jahres können jeweils in der Zeit von 22 bis 4 Uhr keine Fahrzeuge in Richtung Dresden an der Baustelle vorbeirollen. Der Verkehr aus Richtung Meißen und Coswig wird bereits ab Radebeul-West über Moritzburger Straße durch Friedewald hin zur Staatsstraße 81 geleitet. Für den Verkehr in die Gegenrichtung gibt es seit Anfang des Monats eine Umleitung durch Niederlößnitz.

Von S.K.