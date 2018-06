Meissen

Die Sozialdemokraten in Meißen unterstützen die OB-Kandidatur von Frank Richter (parteilos). Der SPD-Ortsverein hat sich auf der Mitgliederversammlung am Montagabend auf die Unterstützung des unabhängigen Bewerber um das Oberbürgermeisteramt geeinigt. „Frank Richter ist unser Kandidat. Mit ihm erhoffen wir einen neuen bürgerorientierten und transparenten Stil in der Verwaltung und dass die Spaltungen in der Meißner Bürgerschaft überwunden werden“, teilte der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Eyk Schade mit.

Die Sozialdemokraten haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Frank Richter und der ebenfalls kandidierende Meißner Stadtrat Martin Bahrmann (FDP) wurden einzeln zu Gesprächen mit den SPD-Mitgliedern eingeladen, um mit ihnen über ihre Ziele und Methoden und über ihre Haltungen zu Problemen der Stadtentwicklung zu sprechen. Amtsinhaber Olaf Raschke (parteilos) sei bekannt. Die weiteren Kandidaten, Joachim Keiler (AfD) und Heiko Lorenz (Sächsische Volkspartei), kämen für die SPD nicht in Betracht. „Mit Frank Richter sehen wir die größten Übereinstimmungen mit unseren Inhalten und Prinzipien. Interessenausgleich innerhalb Meißens, soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit der Stadtentwicklung gehören ebenso dazu wie ein produktives Herangehen an die Führungsrolle in der Stadtverwaltung und eine angemessene Vertretung der Stadt nach außen“, Ortsvereinsvorsitzender Schade. Neben der SPD wird die OB Kandidatur von Frank Richter von der Initiative „Bürger für Meißen – Meißen kann mehr“ sowie der Linkspartei unterstützt.

Von S.K.