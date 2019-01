Meissen

Zum Jahresende 2018 zählte die Domstadt Meißen 28604 Einwohner. Das ist ein Plus von 21 gegenüber dem Vorjahr. Ende Dezember 2017 waren 28583 Meißner beim städtischen Meldeamt registriert. Zum Einwohnerwachstum trugen erneut Zuzügler bei. So wählten im vergangenen Jahr 1741 Menschen die Weinstadt zu ihrem Hauptwohnsitz, nur 1426 kehrten Meißen den Rücken. Das macht unter dem Strich ein positives Saldo von 315 Neu-Meißner. Zum Vergleich: 2017 gab es 1851 Zu- und 1462 Wegzüge. Als Gründe für den anhaltenden Zugzugstrend nennt die Stadtverwaltung zum einen die landschaftlich reizvolle Lage der Stadt im Elbtal. Zum anderen machen laut Stadt eine schnelle und gute Verkehrs- und Nahverkehrsanbindung, vergleichsweise günstige Mieten und attraktive Eigenheimstandorte Meißen als Wohnort nahe der Landeshauptstadt Dresden beliebt. Die Geburtenzahl in der Stadt stabilisierte sich etwas unter dem Wert des Vorjahres bei 220 Neugeborenen (2017: 247). Im nun vergangenen Jahr gab es 473 Sterbefälle in der Stadt, 2017 waren es 456.

Von S.K.