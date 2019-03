Der Pirnaer Stadtrat hat Anpassungen der verkaufsoffenen Sonntage für das Jahr 2019 beschlossen. Alle Verkaufsstellen der Stadt Pirna dürfen am 14. April, 16. Juni, 13. Oktober und 1. Dezember geöffnet sein. Zusätzlich zu den verkaufsoffenen Sonntagen sind alle Verkaufsstellen in der Innenstadt am dritten Advent ausnahmsweise geöffnet.