Pirna

„Nun geht es auch bei uns los mit der schönsten Frühlings-Ouvertüre“, sagt Matthias Riedel, der Leiter der Botanischen Sammlungen in Pirna-Zuschendorf. Dort befindet sich einer von fünf bedeutenden Kamelienstandorten in Sachsen.

Kamelien blühen jetzt schon mehr als sonst um diese Zeit

Im Landschloss ist vom 2. März an bis zum 7. April die Kamelienblütenschau zu sehen, die der Förderverein Landschloß Pirna-Zuschendorf e.V. und die Mitteldeutsche Kameliengesellschaft organisieren. Und natürlich kann man auch wieder die ausgepflanzten Kamelien in den Schaugewächshäusern bewundern. „Die alten über einhundert Jahre alten Kamelien in den Glashäusern blühen dieses Jahr schon mehr als sonst. Das hat der letzte heiße Sommer gemacht“, so Riedel weiter.

Blüte der Kameliensorte 'Minna Seidel' aus den Botanischen Sammlungen der TU in Pirna-Zuschendorf Quelle: Förderverein Landschloß Pirna - Zuschendorf e.V.

Kamelien werden diesmal unter heiterem Blickwinkel betrachtet

Diesmal steht die Ausstellung unter dem Thema „ Blütenzier und Lebenslaune. Wilhelm Busch lässt grüßen“. Denn die Organisatoren wollen die Besucher auf eine lockere, heitere Art für diese Pflanzen und ihre vielgestaltigen Blüten begeistern.

Als Geschichten von Busch entstanden, waren Kamelien sehr in Mode

„Wie kann man das besser als mit Wilhelm Busch. Als er seine Geschichten schrieb und illustrierte, war in Europa die hohe Zeit der Kamelienmode. Grund genug, prächtige Kamelien in verschiedene szenisch dargestellte Geschichten einzuschmuggeln“, so Riedel weiter.

Gestalterin der Frühlingsblumenschauen auch in Zuschendorf aktiv

Gestalterin der Szenen ist Bea Berthold. „In Dresden ist sie als Gestalterin der Frühlingsblumenschauen im Palais im Großen Garten bekannt. Aufgebaut wurde die Schau durch unsere Mitarbeiter.“

Szene aus Wilhelm Buschs Geschichten über Max und Moritz - in Verbindung gebracht mit Kamelien zur Kamelienblütenschau 2019 im Landschloss Pirna-Zuschendorf. Quelle: Förderverein Landschloß Pirna - Zuschendorf e.V.

Fünf Szenen aus Wilhelm-Busch-Geschichten schlagen gestalterisch eine Brücke zu den Kamelien: Wilhelm Busch in seinem Arbeitszimmer, Knopps Tochter Julchen, die Hochzeit feiert – natürlich mit Kamelien als Hochzeitsstrauß.

Ein letzter Blick auf die Kamelien

Des Weiteren treffen die Besucher auf den Engländer Mister Pief, der immerzu durchs Fernrohr schaut und in den Kamelienfluss fällt. Außerdem Max und Moritz, die nach Witwe Boltes Hühnchen angeln, während diese ihre Kamelien gießt. Und natürlich das grausige Ende der frommen Helene, die mit einem letzten Blick auf ihre Kamelien ihr Leben aushaucht.

Kamelienschauhaus der Botanischen Sammlungen der TU in Pirna-Zuschendorf. Quelle: Förderverein Landschloß Pirna - Zuschendorf e.V.

Wettbewerb um die schönste Blüte Deutschlands

„1000 Blüten aus ganz Deutschland werden für die Deutsche Kamelienblütenschau für den Wettbewerb um die ,Schönste Blüte Deutschlands’ eingereicht“, zählt Matthias Riedel weiter auf. Und ergänzt: „Auf 1700 Quadratmetern Glasfläche sind die über einhundert Jahre alten Kamelien unserer eigenen Sammlung zu besichtigen. Die Hauptblüte ist Ende März zu erwarten.“

Zahlen & Fakten zur Kamelienblütenschau Die verschiedenen Teile der Ausstellung: 1.3.–7.4.: Kamelienblüte in den Glashäusern – eine Ausstellung der Sächsischen (Seidelschen) Kameliensammlung mit einer Vielzahl historischer Sorten v.a. des 19. Jahrhunderts auf 1500 m² Schauglasfläche. Die Hauptblüte ist Ende März zu erwarten. 2.3.–10.3.: XVI. Deutsche Kamelienblütenschau im Landschloss – die schönsten Kamelienblüten aus ganz Deutschland werden in besonderen Gefäßen in den festlichen Räumen des Landschlosses präsentiert. Das Publikum wählt die schönste Blüte Deutschlands. 12.3.–7.4.: XVI. Sächsische Kamelienblütenschau im Landschloss. Öffnungszeiten und Eintrittspreise Eintritt: 5 € / ermäßigt 4 €; geöffnet: Dienstag bis Sonntag und feiertags 10–17 Uhr; zusätzlich nur im März: Montag 10–16 Uhr Anschrift: Botanische Sammlungen Landschloss Zuschendorf / www.kamelienschloss.de Am Landschloß 6 in 01796 Pirna, OT Zuschendorf

Von Catrin Steinbach