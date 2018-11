Radebeul

In diesem Jahr feiert die Friedenskirchgemeinde das Martinsfest schon am Sonnabend. Das Fest erinnert an Sankt Martin, der seinen Mantel mit einem Bedürftigen geteilt hat, und an Martin Luther, der am 10. November geboren wurde. Los geht es 16.30 Uhr in der Friedenskirche mit dem Martinsspiel, das die Kinder vom Musiktheater und der Christenlehre eingeübt haben. Die Kollekte ist für ein Kinderheim in Arequipa (Peru) bestimmt. Danach sind alle zum Lampionumzug eingeladen. Anschließend werden an Feuerschalen vor dem Hotel „Goldener Anker“ Martinshörnchen geteilt. Der Posaunenchor der Friedenskirche wird dort den Lampionumzug feierlich ausklingen lassen.

Von big